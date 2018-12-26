 
Подписаться на новости
Модернизация

РусГидро приняло решение о начале работ по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2

РусГидро приняло решение о начале работ по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2

28 декабря 2018, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ЗАГОРСКАЯ ГАЭС-2
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

208 просмотров

Совет директоров РусГидро одобрил предложение Правления приступить к реализации мероприятий по выравниванию здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. Работы планируется начать в 2019 году, их продолжительность может составить около двух с половиной лет.

Решение о выравнивании принято по результатам прошедшего 30 октября 2018 года расширенного совместного заседания Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и Секции по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики Научного совета РАН по комплексным проблемам в энергетике.

Проект по выравниванию здания строящейся Загорской ГАЭС-2 после непроектной осадки разработан входящим в Группу РусГидро Институтом "Гидропроект". Он предусматривает использование метода компенсационного нагнетания специальных затвердевающих составов под фундаментную плиту здания. Учитывая сложность и уникальность проекта, институтом были проведены углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии.

Стоимость проекта выравнивания здания Загорской ГАЭС-2 оценивается в 3,15 млрд рублей. Решения о дальнейших действиях в отношении достройки Загорской ГАЭС-2 будут приняты РусГидро после проведения работ по выравниванию здания станции и оценке их результатов.

Напомним, строительство Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт осуществляется в Московской области, вблизи действующей Загорской ГАЭС. В сентябре 2013 года произошла непроектная осадка здания строящейся станции. К настоящему времени здание Загорской ГАЭС-2 стабилизировано, проведенные обследования показали отсутствие повреждений здания, которые могли бы препятствовать его выравниванию и последующей достройке. Ведутся работы по вводу в эксплуатацию объектов, которые могут быть использованы действующей Загорской ГАЭС (нижний бассейн, КРУЭ-500 кВ, подъездные автодороги).

Компания: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров проверил готовность ЕНЭС к работе в выходные и праздничные дни
Завершилась плановая ремонтная кампания Сургутской ГРЭС-2
Энергетики
Группа
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно