РусГидро приняло решение о начале работ по выравниванию здания Загорской ГАЭС-2

Совет директоров РусГидро одобрил предложение Правления приступить к реализации мероприятий по выравниванию здания станционного узла Загорской ГАЭС-2. Работы планируется начать в 2019 году, их продолжительность может составить около двух с половиной лет.

Решение о выравнивании принято по результатам прошедшего 30 октября 2018 года расширенного совместного заседания Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" и Секции по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики Научного совета РАН по комплексным проблемам в энергетике.

Проект по выравниванию здания строящейся Загорской ГАЭС-2 после непроектной осадки разработан входящим в Группу РусГидро Институтом "Гидропроект". Он предусматривает использование метода компенсационного нагнетания специальных затвердевающих составов под фундаментную плиту здания. Учитывая сложность и уникальность проекта, институтом были проведены углубленные научно-технические работы по апробированию и обоснованию принятой технологии.

Стоимость проекта выравнивания здания Загорской ГАЭС-2 оценивается в 3,15 млрд рублей. Решения о дальнейших действиях в отношении достройки Загорской ГАЭС-2 будут приняты РусГидро после проведения работ по выравниванию здания станции и оценке их результатов.

Напомним, строительство Загорской ГАЭС-2 мощностью 840 МВт осуществляется в Московской области, вблизи действующей Загорской ГАЭС. В сентябре 2013 года произошла непроектная осадка здания строящейся станции. К настоящему времени здание Загорской ГАЭС-2 стабилизировано, проведенные обследования показали отсутствие повреждений здания, которые могли бы препятствовать его выравниванию и последующей достройке. Ведутся работы по вводу в эксплуатацию объектов, которые могут быть использованы действующей Загорской ГАЭС (нижний бассейн, КРУЭ-500 кВ, подъездные автодороги).