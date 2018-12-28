В Тыве построят цифровой район электрических сетей и подстанцию стоимостью 732,9 млн рублей

Создание цифрового РЭС в Тыве будет реализовано в рамках проекта по реконструкции существующих распределительных электрических сетей 0,4-10 киловольт (кВ) в регионе и позволит повысить наблюдаемость сети с 0 до 70%, существенно снизить показатели аварийности и уровень потерь электроэнергии в сетях с 54% до 10%, а также сократить сроки технологического присоединения с 3 лет до 4-6 месяцев.

Общая стоимость проекта – 732,9 млн рублей. Их получит МРСК Сибири под строительство цифрового района электрических сетей (РЭС) и новой цифровой подстанции в поселке городского типа Каа-Хем Республики Тыва. Соответствующая правительственная директива уже подписана. "Поскольку в лице МРСК Сибири государство видит добросовестного и надежного партнера, то готово финансировать и общество, находящееся под ее управлением", - поясняют в компании.

Создание цифрового РЭС несет республике и социальные эффекты: развитие клиентских сервисов, сдерживание роста тарифов, повышение доступности энергоснабжения, рост цифровой сферы экономики региона, сокращение перерывов в электроснабжении и высокий уровень комфорта, а значит, повышение качества жизни населения Тывы.

Выбор под строительство цифрового РЭС именно территории Каа-Хем обусловлен перегрузкой распределительной сети поселка, к которой привели постоянный прирост потребителей, отсутствие развитой инженерной инфраструктуры сетей, а также систематические массовые хищения электроэнергии.

Каа-Хемский РЭС входит в число 15 пилотных проектов МРСК Сибири (6 цифровых подстанций и 9 цифровых РЭС), находящихся в стадии проектирования и реализации до 2030 года с общим объемом инвестиций более 300 млрд рублей. Тувинский проект будет реализован одним из первых в Сибири – уже в 2019 году.

"Энергетика и промышленность России"