Башкирские энергетики завершили капитальный ремонт ВЛ 35 кВ "Нязепетровск – Белокатай"

Для энергосистемы северо-восточного региона Башкирии одним из основных событий уходящего года стал капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи 35 кВ "Нязепетровск – Белокатай".

ООО "Башкирэнерго" (дочерняя компания АО "БЭСК", входящего в АФК "Система") приступило к ремонтным работам на ВЛ во втором квартале и завершило все работы – в четвертом. Воздушная линия электропередачи проходит по сопредельным районам Башкирии и Челябинской области, ее протяженность составляет 63,8 км. ВЛ связывает подстанцию 110/35/10 кВ "Нязепетровск" в одноименном районе Челябинской области с ПС 35/10 кВ "Белянка" и ПС 110/35/10 кВ "Белокатай", находящимися в Белокатайском районе Башкирии. Таким образом, высоковольтная линия электропередачи 35 кВ является своеобразным энергетическим мостом между ООО "Башкирэнерго" и "Челябэнерго" (филиала ОАО "МРСК Урала").

Большую часть работ по капремонту ВЛ 35 кВ "Нязепетровск – Белокатай" башкирские электросетевики провели на рубеже 1980-1990-х годов, к 2018-му им оставалось обновить 18-километровый участок. В процессе работ были демонтированы 112 деревянных опор с последующим монтажом железобетонных, а также провод АС-35/6,2 был заменен на провод большего сечения марки АС-95/16. Это позволило повысить надежность электроснабжения потребителей в многочисленных населенных пунктах Белокатайского района Башкирии: Новая Маскара, Старая Маскара, Белянка, Ашаево, Каюпово, Кирикеево, Шайдала, Соколки, Новоселка и части райцентра Новобелокатая. А с учетом того, что электроснабжение потребителей осуществляется по двум ВЛ - 35 кВ "Нязепетровск – Белокатай" и 110 кВ "Ургала – Белокатай", то можно говорить о том, что выросла надежность энергоснабжения всего самого северо-восточного района Башкирии. С одной стороны, у энергетиков расширились возможности по выводу в плановый или аварийный ремонт одной из питающих район высоковольтных линий электропередачи, с другой, появилась возможность техприсоединения новых потребителей, в частности, в Новобелокатае.

18-километровый отрезок ВЛ 35 кВ "Нязепетровск – Белокатай" проходит по Челябинской области. Увеличение ее пропускной способности позволило челябинским энергетикам рассчитывать на дополнительные мегаватты для города Нязепетровска и одноименного района в случае аварийных и плановых ремонтов в сетевом хозяйстве. У многих местных жителей в домах установлены электрокотлы, что ведет к повышенному потреблению электроэнергии в отопительный сезон. И работа башкирских сетевиков позволила им без ограничений пользоваться электроотоплением.

На капремонт ВЛ 35 кВ "Нязепетровск – Белокатай" ООО "Башкирэнерго" затратило 13,8 млн. рублей.

На снимке: ВЛ 35 кВ "Нязепетровск – Белокатай".