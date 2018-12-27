Энергетики МРСК Северо-Запада в преддверии праздников переходят на особый контроль работы электросетевого комплекса

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних праздников ПАО "МРСК Северо-Запада" (дочерняя компания ПАО "Россети") вводит усиленный контроль работы электрических сетей в регионах ответственности компании.

С 30 декабря по 09 января в компании вводится режим повышенной готовности, с 12:00 29 декабря действует режим "технологической тишины": приостановлены все плановые работы и переключения в распределительных сетях, кроме работ по предотвращению и ликвидации нарушений электроснабжения.

217 работников в составе 37 мобильных бригад и более 90 единиц техники готовы к ликвидации масштабных отключений, и при необходимости могут быть направлены на помощь коллегам филиалов. Дополнительно 382 сотрудника подрядных организаций могут участвовать в восстановительных работах.

Энергетики провели проверку готовности автотранспортной и специальной техники, материалов, оборудования, средств защиты и связи, аварийного запаса. К эксплуатации готовы 267 резервных источников электроснабжения общей мощностью 42,7 МВт.

Организовано взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России для своевременного информирования и принятия мер в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий. На электросетевых объектах усилен пропускной режим.

МРСК Северо-Запада напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения.

Для потребителей работают бесплатный телефон горячей линии МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52, портал https://светлаястрана.рф/