Энергетики "МРСК Урала" завершили реконструкцию крупного центра питания

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" завершили масштабную реконструкцию подстанции 110/35/6 кВ "Марковская" с переустройством заходов воздушной линии электропередачи 35 кВ. Данные работы были проведены в рамках инвестиционной программы "МРСК Урала". Объем инвестиций на реализацию проекта составил порядка 530 млн. рублей. Данный центр питания обеспечивает электроснабжение крупных предприятий западного промышленного узла г. Березовского.

Модернизацию энергообъекта энергетики проводили в два этапа. В рамках первого этапа было введено в эксплуатацию здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 35 кВ, установлено оборудование релейной защиты и автоматики, а также выполненна прокладка кабельных линий с переходом на воздушные классом напряжения 35 кВ.

В рамках второго этапа реконструкции специалисты установили на энергообъекте оборудование нового поколения, которое обладает повышенными характеристиками надежности и большей автономностью. Подстанцию оснастили элегазовыми выключателями 110 кВ, разъединителями, оптимизировали схемы распределительных устройств всех уровней напряжения. Комплекс выполненных работ позволяет обеспечить полную наблюдаемость и управляемость подстанции для диспетчеров разного уровня управления, а также дает потенциал для интеграции подстанции в цифровое пространство нового поколения. Надо отметить, что практически 70% использованного высокотехнологичного электрооборудования в реконструкции исключительно российского производства.

Ключевым моментом модернизации подстанции "Марковская" стало увеличение трансформаторной мощности энергообъекта. Энергетики заменили силовые трансформаторы 25 МВА на трансформаторы большей мощности 40 МВА. Повышение объема выдаваемой мощности не только улучшит качество и надежность электроснабжения территории, но и обеспечит дополнительные возможности для технологического присоединения новых потребителей. Так, в частности, реконструированный энергообъект и развивающаяся инфраструктура сети напряжением 6 кВ даст новые возможности предприятиям на стремительно развивающейся промышленной площадке в северной части города. Среди них большая доля компаний из сегмента малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые работают по направлениям – сельское хозяйство деревообработка, изготовление металлоконструкций, производство композитных материалов.

Кроме этого, подстанция выдаст необходимую мощность новым производственным линиям завода сухих строительных смесей BROZEX.