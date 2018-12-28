"Ленэнерго" подготовило электросетевые объекты и персонал к работе в новогодние праздники

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу ПАО "Россети") провело комплекс мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в Петербурге и Ленинградской области в период новогодних праздников. На круглосуточном дежурстве в компании будет находиться 107 бригад численностью 237 человек, оснащенных 108 единицами техники.

Для успешного прохождения новогодних и рождественских праздников в "Ленэнерго" была проведена проверка аварийного запаса материалов и горюче-смазочных материалов, усилены меры пожарной безопасности на энергообъектах, проведены проверки состояния зданий, сооружений, производственных помещений, складов, спецтехники, а также их укомплектованности средствами пожаротушения. В работу введено все выведенное ранее в ремонт оборудование.

Для организации оперативного реагирования в случае технологических нарушений на сетях проведены комплексные проверки готовности персонала "Ленэнерго" к их ликвидации. В настоящее время в компании установлен повышенный контроль руководящего состава всех уровней за эксплуатацией основного оборудования и выполнением аварийно-восстановительных работ. Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации налажено сотрудничество энергетиков с органами исполнительной власти, администрациями районов, органами МЧС России и смежными электросетевыми организациями. Кроме того, в период новогодних праздников обеспечено круглосуточное дежурство членов штаба "Ленэнерго", оперативного и ремонтного персонала.

В праздничные дни в электросетевой компании будет действовать режим "технологической тишины", запрещающий производство плановых работ и переключений в действующих электроустановках. Работы на сетях будут возможны только в случае ликвидации аварийных ситуаций и восстановления энергоснабжения потребителей.