На антитеррористической комиссии ПАО "МОЭСК" обсуждены вопросы по укреплению безопасности и антитеррористической защищённости объектов Общества в период подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова

27 декабря 2018 года состоялось заседание Антитеррористической комиссии ПАО "МОЭСК", посвященное вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости объектов Общества в период подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова и итогам проверки объектов комиссиями территориальных органов войск Национальной гвардии России в 2018 году.

В заседании, кроме постоянных членов АТК, приняли участие представители ПАО "Россети", Министерства энергетики Московской области, Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Москве, Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, Главного управления МЧС России по г. Москве, Главного управления МЧС России по Московской области. Филиалы Общества принимали участие в форме видеоконференции.

Александр Филин, первый заместитель генерального директора по корпоративной защите и противодействию коррупции, в своем выступлении большое внимание уделил вопросам обеспечения антитеррористической защищенности энергообъектов в период подготовки и проведения праздников, поставил задачи по проведению ряда конкретных мероприятий, в том числе, по созданию условий, препятствующих совершению актов незаконного вмешательства на объектах Общества и обеспечивающих устойчивую их работу в чрезвычайных ситуациях.

Помимо вопросов готовности энергообъектов к предстоящим праздникам, антитеррористическая комиссия заслушала отчеты директоров филиалов ПАО "МОЭСК" - "Московские высоковольтные сети", "Северные электрические сети", "Южные электрические сети", "Западные электрические сети", "Восточные электрические сети", исполняющего обязанности директора филиала "Новая Москва" о результатах работы по укреплению антитеррористической защищенности, безопасности объектов низкой категории опасности филиалов ПАО "МОЭСК" и итогах проверки объектов комиссиями территориальных органов войск Национальной гвардии России в 2018 году.

В докладах Чегодаева Анатолия Васильевича, директора филиала ПАО "МОЭСК" - "Московские высоковольтные сети", Грошева Александра Георгиевича, исполняющего обязанности директора филиала ПАО "МОЭСК" - "Новая Москва", Иржака Алексея Юрьевича, директора филиала ПАО "МОЭСК" - "Северные электрические сети", Ежокина Михаила Анатольевича, директора филиала ПАО "МОЭСК" - "Южные электрические сети", Битнея Дмитрия Леонидовича, директора филиала ПАО "МОЭСК" - "Западные электрические сети", Юртаева Александра Васильевича, директора филиала ПАО "МОЭСК" - "Восточные электрические сети" были отмечены положительные моменты в работе, указаны проблемные вопросы и предложены пути их решения.

Приглашенные представители надзорных, правоохранительных органов и государственных структур, Хритоненков Д.А., Леонов Р.А., Цыганков А.Л., Веретенников А.Е., Укладников С.Е., Босый Н.Н., Куняев А.Н. приняли активное участие в обсуждении вопросов повестки дня и выработке предложений по организации взаимодействия при решении вопросов обеспечения безопасности объектов ТЭК Московского региона.