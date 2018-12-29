Надежность электроснабжения Сибири под особым контролем

Надежность электроснабжения жителей Сибири в предстоящие новогодние праздничные выходные будет под контролем сотрудников ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний "Россети").

В каждом филиале МРСК Сибири ответственные руководители, руководители технического блока, диспетчеры, бригады электромонтеров будут нести круглосуточное дежурство.

Главная задача персонала – не допустить в праздничные дни сбоев в электроснабжении потребителей. Если локальные технологические нарушения все же произойдут, то энергетики приложат все силы для их оперативного устранения. Также ежедневно специалисты МРСК Сибири будут отслеживать прогноз погоды и осуществлять мониторинг работы объектов электросетевого хозяйства.

Чтобы Новый год и Рождество были светлыми и яркими, в преддверии праздников энергетики провели внеочередные осмотры энергообъектов, завершили все плановые ремонтные работы. Все места проведения праздников, курортные зоны, крупные социально значимые объекты обеспечены передвижными дизель-генераторными установками, чтобы в случае возникновения технологических нарушений в работе линий электропередачи обеспечить их бесперебойное электроснабжение. Налажено тесное взаимодействие с муниципалитетами, главными управлениями МЧС в регионах присутствия МРСК Сибири.

К оперативному реагированию в праздничные дни в электросетевом комплексе Сибири готовы 144 аварийно-восстановительных бригад в количество 288 человек.

В круглосуточном режиме в праздничные дни будет работать единый call-центр МРСК Сибири. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 жители макрорегиона смогут задать интересующие их вопросы по электроснабжению, сообщить о случаях технологических нарушений.