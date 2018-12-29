Новогодние каникулы особого режима

Компания "Тюменьэнерго" с 17 часов 29 декабря до восьми утра 9 января будет работать в режиме повышенной ответственности. Меры приняты для обеспечения бесперебойной и надёжной работы энергообъектов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в период новогодних праздников.

Во всех филиалах компании установлен особый контроль за работой технологического оборудования, составлены графики дежурства ответственных.

29 декабря на энергообъектах завершаются все плановые и внеплановые работы. Кроме того, усилены меры пожарной безопасности и физической охраны, проведены внеочередные осмотры оборудования, инженерно-технических средств, охранно-пожарной сигнализации и средств связи, дополнительные проверки работоспособности резервных источников электроснабжения, средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на линиях электропередачи. Отработаны схемы взаимодействия с территориальными подразделениями ФСБ, министерства внутренних дел, Росгвардии и МЧС России.

С персоналом проведены дополнительные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и регламентирующим технологические процессы документам.

В праздничные дни в "Тюменьэнерго" будут работать все "горячие линии": телефон единого контактного центра 8-800-200-55-02 и телефон доверия: 8-800-200-55-03. Кроме того, потребители могут обратиться в компанию посредством портала "Светлая страна": светлаястрана.рф.

"Электросетевая инфраструктура Тюменской энергосистемы к новогодним праздникам готова на все 100 %. Объём мер, который компания принимает в преддверии праздников, позволяет не только ещё раз тщательно исследовать действующее оборудование, но и проверить знания персонала. Ведь энергетики всегда должны быть в полной боевой готовности", – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "Тюменьэнерго" Андрей Брагин.