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Мероприятия

Новогодняя сказка от энергетиков

Новогодняя сказка от энергетиков

29 декабря 2018, 10:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Оренбургэнерго

Коллектив Первомайского РЭС Западного производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" к новогоднему празднику украсили территорию и здание производственной базы.

Сотрудники РЭС украсили елку игрушками и гирляндами, которые загораются к вечеру разноцветными огнями. У главного входа посетителей РЭС встречают веселые снеговики, а из соснового леса на площадку выезжает резвая лошадка, запряженная санями. И все это – изо льда, с яркой подсветкой внутри.

- Ни один Новый год не обходится у нас без украшения территории, - рассказал Сергей Илясов, начальник Первомайского РЭС. – Фигуры изо льда делают наши сотрудники Евгений Шалокитов, Владимир и Алексей Зыковы, Влдаимир Яцукненко. Они сами проявляют желание подарить сказку первомайцам, без назиданий и приказов.

В Первомайском РЭС уверены, создав хорошее настроение окружающим людям, получаешь положительные эмоции в ответ.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

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