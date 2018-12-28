ПАО "МРСК Волги" готово обеспечить потребителей электроэнергией в праздничные дни

ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") готово обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей на территориях Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областей, республик Мордовия и Чувашия.

В соответствии с утвержденными графиками организовано круглосуточное дежурство руководящего и оперативного персонала в исполнительном аппарате Общества и во всех филиалах компании. Контроль работы оборудования проводится по учащенному графику, ведется мониторинг погодных условий.

В период выходных и праздничных дней в ПАО "МРСК Волги" будут нести дежурство 329 бригад численностью 2621 человек, 925 единиц автомобильной и специальной техники. В распоряжении всех ремонтных бригад имеются необходимые средства защиты и связи, приспособления, инструменты и материалы.

С целью оперативного восстановления электроснабжения социально – значимых объектов в компании подготовлены к транспортировке 511 резервных источников электроэнергии 30 кВТ и более, суммарной мощностью 13,738 МВт.

Получить информацию по энергоснабжению можно по телефону единого контакт-центра ПАО "МРСК Волги" 8-800-775-16-42 (звонок бесплатный).

Также теперь можно оперативно решать вопросы, связанные с энергоснабжением, через интернет-портал ПАО "Россети" "Светлая страна" - https://светлаястрана.рф/, созданный в рамках реализации комплекса мер по повышению эффективности взаимодействия с потребителями.