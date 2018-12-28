"Тюменьэнерго" повышает надёжность электрических сетей на Ямале

В филиале АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети подвели итоги работы по модернизации линий электропередачи. В результате выполненного комплекса мероприятий энергетики ожидают повышения качества и надёжности энергоснабжения потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

В этом году на линиях электропередачи, обслуживаемых филиалом, было установлено около 1200 подвесных ограничителей перенапряжений (ОПН). Теперь этими устройствами оборудовано более 20 % всей протяжённости ВЛ 110 кВ в Ноябрьских электрических сетях. ОПН предназначены для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений и хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации: при сохраняющейся грозовой активности в 2018 году на линиях, где установлены ограничители, зафиксировано в разы меньше отключений, чем в 2017 году.

Для того, чтобы нивелировать последствия морозного пучения, которое буквально выталкивает сваи опор наружу, и снизить аварийность по этой причине, энергетики переставили на новые фундаменты 51 опору ВЛ. Несколько дней назад аналогичные работы были завершены на трёх линиях в Муравленковском РЭС, это дополнительные объёмы, выполнение которых стало возможным благодаря сэкономленным на закупочных процедурах средствам.

В рамках технического перевооружения на ВЛ 110 кВ "Муравленковская – Сугмутская", "Губкинская – Новогодняя" установлена спиральная арматура и многочастотные гасители вибрации.

По словам и. о директора филиала АО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети Дмитрия Яковлева, применение зарекомендовавших себя технологий противодействия морозным пучениям почвы и грозам особенно актуально на Ямале в силу природных особенностей территории, и благодаря системной модернизации электросетевого комплекса качество и надёжность энергоснабжения потребителей автономного округа существенно повысится.