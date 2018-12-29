"Тюменьэнерго" запатентовало инновационную разработку

Специалисты филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети разработали инновационную систему, позволяющую повысить надёжность работы конденсаторов связи. Над проектом сотрудники филиала компании: первый заместитель директора – главный инженер Виталий Буткевич, заместитель начальника службы изоляции и защиты от перенапряжений Ильяр Уразалиев и ведущий инженер группы АСУТП и телемеханики Дмитрий Фирсов – трудились на протяжении двух лет и в ноябре этого года получили решение о выдаче патента на своё изобретение.

Разработанная система относится к вопросам мониторинга и диагностирования электрооборудования. Она позволяет оператору сети получать достоверную информацию о текущем состоянии конденсаторов связи классов напряжения 110–500 кВ и возникновении дефектов ещё в начальной стадии их развития в режиме реального времени (online).

"Суть данной системы заключается в возможности онлайн мониторинга и диагностирования технического состояния конденсатора связи под рабочим напряжением путём измерения значений ёмкостного тока, протекающего через конденсатор связи, – рассказывает один из авторов проекта Ильяр Уразалиев. – Также в режиме реального времени мы можем определить рабочее напряжение и частоту сети. При этом расчёт и сравнение нормируемых полученных значений с пуско-наладочными показателями или со значениями, измеренными при вводе в работу системы контроля под напряжением, происходит на "верхнем" уровне постоянно и отображается у диспетчера".

Достоинство разработки в том, что процесс мониторинга полностью автоматизирован, а в случае отсутствия на подстанции каналов связи, диагностирование конденсатора может выполнятьcя "вручную", с заданной на предприятии периодичностью.

Система мониторинга значительно облегчает работу энергетиков, поскольку позволяет дистанционно держать на контроле техническое состояние конденсаторов и выявлять дефекты на начальной стадии их развития. Кроме того, она позволяет своевременно принять меры для предотвращения аварийных ситуаций, особенно на удалённых энергообъектах, а также исключает опасность травмирования обслуживающего персонала, технологические нарушения из-за аварийного выхода из строя конденсаторов связи и повышает надёжность энергоснабжения потребителей.

Разработанная система мониторинга и диагностирования технического состояния конденсаторов связи под рабочим напряжением и реализующий её программно-аппаратный комплекс прошли опытно-промышленную эксплуатацию в филиале АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети. Полученные результаты подтверждают необходимость внедрения системы в производство.