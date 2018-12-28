Хронология основных событий RusCable.Ru за 2018 год

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год

Друзья! Вот уже 2019 год – время летит стремительно! Очень быстро. Но также быстро меняемся и мы – растем и развиваемся, расширяем возможности, которые предоставляем своим пользователям, улучшаем сервисы и совершенствуем инструменты портала, добавляем новые. Это все делается для вас и благодаря вам. Благодаря активному участию в наших проектах, отличной обратной связи, которую вы даете, и теплу, которое мы всегда ощущаем в наших отношениях.

Поэтому сейчас мы хотим сказать вам спасибо за то, что вы с нами. Неважно, являетесь ли вы посетителями RusCable.Ru уже долгие годы или присоединились к нашей дружной большой семье совсем недавно. В любом случае очень здорово, что мы встречаем этот новый год вместе! И мы надеемся и верим, даже уверены, что так будет и дальше.

По доброй традиции портала, мы отразили наши итоги деятельности в уходящем году в виде удобного и информативного отчета, всей хронологии за 2018 год, а это Cabex, RusCableCLUB в Сокольниках, большая перепись, с десяток крупных деловых мероприятий, поездки по России и за рубеж, скандалы и расследования по “заводам-призракам”, наши с вами встречи в сети и в оффлайн и многое другое. Отчет сформирован по главным направлениям работы в 2018 году – интересный контент: интервью, репортажи, статьи, форум, мероприятия. В конце каждого раздела есть короткая информация о планах. Читайте и берите на заметку где и как наши интересы могут совпадать.

Вы можете ознакомиться с отчетом в двух вариантах: в виде традиционной для портала статьи с удобной навигацией по разделам или в виде PDF медиа-отчета, выполненного в стилистике RusCable Insider Digest, в формате digital-book, скачать его вы можете по ссылке ниже.

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В новом году мы продолжим работу по освещению событий отрасли, усилим это направление, будет больше материалов, качественных, проработанных, интересных, мы переоборудуем несколько разделов портала RusCable.Ru (услуги, тендеры, сервис Чеснок и Склад), мы добавим больше возможностей для самопрезентации организации, введем несколько новых разделов в Справочнике и Статьях, поработаем над устройством внутренних коммуникаций между пользователями и многое другое. Конечно, проведем ряд мероприятий, качество которых будет доминировать над количеством. Для тех, кому важны цифры – в январе предоставим исчерпывающую информацию.

Мы рады сказать: “Спасибо, что Вы были с нами!” в уходящем году и приглашаем провести 2019 год в хорошей компании. Мы как всегда направим все силы на то, чтобы время, проведенное на RusCable.Ru было потрачено с пользой для дела и души! С наступающими праздниками!