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Новости портала

Хронология основных событий RusCable.Ru за 2018 год

Хронология основных событий RusCable.Ru за 2018 год

29 декабря 2018, 12:55
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.R, ХРОНОЛОГИЯ РУСКАБЕЛЬ, 2018

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Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год

Друзья! Вот уже 2019 год – время летит стремительно! Очень быстро. Но также быстро меняемся и мы – растем и развиваемся, расширяем возможности, которые предоставляем своим пользователям, улучшаем сервисы и совершенствуем инструменты портала, добавляем новые. Это все делается для вас и благодаря вам. Благодаря активному участию в наших проектах, отличной обратной связи, которую вы даете, и теплу, которое мы всегда ощущаем в наших отношениях.

Поэтому сейчас мы хотим сказать вам спасибо за то, что вы с нами. Неважно, являетесь ли вы посетителями RusCable.Ru уже долгие годы или присоединились к нашей дружной большой семье совсем недавно. В любом случае очень здорово, что мы встречаем этот новый год вместе! И мы надеемся и верим, даже уверены, что так будет и дальше.

По доброй традиции портала, мы отразили наши итоги деятельности в уходящем году в виде удобного и информативного отчета, всей хронологии за 2018 год, а это Cabex, RusCableCLUB в Сокольниках, большая перепись, с десяток крупных деловых мероприятий, поездки по России и за рубеж, скандалы и расследования по “заводам-призракам”, наши с вами встречи в сети и в оффлайн и многое другое. Отчет сформирован по главным направлениям работы в 2018 году – интересный контент: интервью, репортажи, статьи, форум, мероприятия. В конце каждого раздела есть короткая информация о планах. Читайте и берите на заметку где и как наши интересы могут совпадать.

Вы можете ознакомиться с отчетом в двух вариантах: в виде традиционной для портала статьи с удобной навигацией по разделам или в виде PDF медиа-отчета, выполненного в стилистике RusCable Insider Digest, в формате digital-book, скачать его вы можете по ссылке ниже.

 

 

     СКАЧАТЬ ХРОНОЛОГИЮ RUSCABLE.RU ЗА 2018 В PDF

 

 

В новом году мы продолжим работу по освещению событий отрасли, усилим это направление, будет больше материалов, качественных, проработанных, интересных, мы переоборудуем несколько разделов портала RusCable.Ru (услуги, тендеры, сервис Чеснок и Склад), мы добавим больше возможностей для самопрезентации организации, введем несколько новых разделов в Справочнике и Статьях, поработаем над устройством внутренних коммуникаций между пользователями и многое другое. Конечно, проведем ряд мероприятий, качество которых будет доминировать над количеством. Для тех, кому важны цифры – в январе предоставим исчерпывающую информацию.

Мы рады сказать: “Спасибо, что Вы были с нами!” в уходящем году и приглашаем провести 2019 год в хорошей компании. Мы как всегда направим все силы на то, чтобы время, проведенное на RusCable.Ru было потрачено с пользой для дела и души! С наступающими праздниками!

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