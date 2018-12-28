Электроснабжение в Дагестане восстановлено в полном объеме

Энергетики Дагестанской сетевой компании восстановили электроснабжение всех районов, пострадавших в результате технологического нарушения.

Напомним, сегодня, 2 января 2019 года, в 02.50 мск в зоне ответственности АО "Дагестанская сетевая компания" (входит в ГК "Россети") в результате обрыва шлейфа отключалась работающая в тупиковом режиме ВЛ 110 кВ "Шамильское – Анцух" с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль".

Автоматическое повторное включение не было успешным.

Оказались обесточены ПС 110 кВ – 2 ("Гидатль", "Анцух"), частично ПС 110 кВ "Шамильское", ПС 35 кВ "Шаури", "Кидеро" и "Бежта".

Без электроснабжения оказались потребители Тляратинского, Цунтинского, частично Шамильского районов Республики Дагестан.

Несмотря на темное время суток, энергетики оперативно включились в устранение технологического нарушения и менее чем за полтора часа запитали половину потребителей.

В 11.26 бригада энергетиков "Дагестанской сетевой кампании" устранила обрыв шлейфа. Все потребители запитаны.