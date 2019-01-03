"Ленэнерго" перешло в особый режим работы

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") с 17:30 2 января перешло в особый режим работы Санкт-Петербурге и Ленинградской области в связи с ухудшением погодных условий. На оперативном дежурстве находятся 171 бригада электросетевой компании.

Энергетики ввели дополнительные дежурства персонала, проверили готовность спецтехники и аварийного запаса. В ПАО "Ленэнерго" созван оперативный штаб. Налажено взаимодействие с органами государственной власти, МЧС, смежными сетевыми и подрядными организациями.

На оперативном дежурстве находятся 171 бригада (614 человек), оснащенная 185 единицами специальной техники. В компании круглосуточно действует телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8-800-700-14-71.