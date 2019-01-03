"Ленэнерго" продолжает борьбу со стихией

В связи со шквалистым ветром до, 20 м/с и бушующим штормом специалисты "Ленэнерго" в усиленном режиме ведут восстановительные работы на территории Ленинградской области. Наиболее сильно стихия ударила по Лужскому, Кингисеппскому, Рощинскому и Выборскому районам.

В настоящее время устраняют технологические нарушения на сетях 58 бригад и 72 единицы техники. Проведение противоаварийных мероприятий затруднено метелью. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей.

На круглосуточном дежурстве находятся 208 человек. Диспетчеры компании организуют резервные схемы.

За последние три часа полностью восстановлено электроснабжение более чем в 30 населенных пунктах.

Напомним, у берегов Финляндии этой ночью и утром бушевал шторм "Аапели". Порывы ветра достигали более 40 метров в секунду, а волнение в Ботническом заливе почти 8 баллов. Аварии на электросетях оставили без света более 83 тысяч домов, а паромы Tallink Siljasta и Viking Line проходили Аландские острова без остановки, задержки поездов дальнего следования составляли 1,5 часа. Это же стало причиной 20-минутной задержки поезда "Аллегро" на территории Финляндии, следовавшего сегодня из Санкт-Петербурга в Хельсинки. В некоторых регионах выпало 20 см снега.

В компании круглосуточно действует телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8-800-700-14-71. Также обращение можно подать на портале "Светлая страна".

