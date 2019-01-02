Минэнерго РФ утвердило корректировку инвестиционной программы МРСК Центра и Приволжья на 2016 – 2022 годы

Министерство энергетики Российской Федерации утвердило изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.12.2018 г № 28@).

Корректировка инвестиционной программы Общества выполнена с учетом:

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период;

актуализированных обязательств Общества по технологическому присоединению потребителей в связи с заключением новых договоров технологического присоединения, изменением и расторжением ранее заключенных договоров технологического присоединения;

уточнения перечня объектов, техническое перевооружение и реконструкция которых осуществляется по техническому состоянию;

уточнения мероприятий по обеспечению нормативной надежности электроснабжения потребителей, режимной устойчивости энергосистемы, а также защищенности объектов;

утверждения/переутверждения проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции, реализуемые в рамках инвестиционной программы;

факта выполнения инвестиционной программы Общества в предыдущие периоды;

пересмотра структуры источников финансирования инвестиционной программы.





Показатели скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы:

2016** 2017** 2018 2019 2020 2021 2022 2016-2022 Объем капитальных вложений,

млн. рублей без НДС 7 928 9 481 11 929 13 329 15 594 15 517 17 338 91 116 Объем финансирования,

млн. рублей с НДС 8 748 11 133 13 370 15 063 17 964 18 219 20 172 104 669 Ввод основных фондов,

млн. рублей без НДС 8 404 9 379 11 110 13 660 16 109 15 319 18 028 92 008 МВА 498 279 637 642 643 425 554 3 677 КМ 3 173 3 626 3 364 3 322 4 070 3 967 4 207 25 730





**фактические объемы согласно Отчета о выполнении инвестиционной программы по итогам 2016, 2017 гг.



Объем финансирования скорректированной Инвестиционной программы МРСК Центра и Приволжья на 2018-2022 годы за счет собственных средств Общества составит 94 %, - (в т.ч. 50 % - амортизационные отчисления). Финансирование Инвестиционной программы за счет заемных средств составит 6 %.

Более 82 % финансирования капитальных вложений планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию и 18 % на новое строительство и расширение.

Реализация мероприятий скорректированной Инвестиционной программы обеспечивает выполнение обязательств ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам в соответствии с действующим законодательством, надежное, бесперебойное их электроснабжение в зоне ответственности компании.



