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Инвестиции (проекты)

Минэнерго РФ утвердило корректировку инвестиционной программы МРСК Центра и Приволжья на 2016 – 2022 годы

Минэнерго РФ утвердило корректировку инвестиционной программы МРСК Центра и Приволжья на 2016 – 2022 годы

2 января 2019, 15:39
Рубрика: Инвестиции
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Министерство энергетики Российской Федерации утвердило изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.12.2018 г № 28@).

Корректировка инвестиционной программы Общества выполнена с учетом:

  • прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период;
  • актуализированных обязательств Общества по технологическому присоединению потребителей в связи с заключением новых договоров технологического присоединения, изменением и расторжением ранее заключенных договоров технологического присоединения;
  • уточнения перечня объектов, техническое перевооружение и реконструкция которых осуществляется по техническому состоянию;
  • уточнения мероприятий по обеспечению нормативной надежности электроснабжения потребителей, режимной устойчивости энергосистемы, а также защищенности объектов;
  • утверждения/переутверждения проектно-сметной документации на объекты строительства и реконструкции, реализуемые в рамках инвестиционной программы;
  • факта выполнения инвестиционной программы Общества в предыдущие периоды;
  • пересмотра структуры источников финансирования инвестиционной программы.


Показатели скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы:

 

2016**

2017**

2018

2019

2020

2021

2022

2016-2022

Объем капитальных вложений,
млн. рублей без НДС

7 928

9 481

11 929

13 329

15 594

15 517

17 338

91 116

Объем финансирования,
млн. рублей с НДС

8 748

11 133

13 370

15 063

17 964

18 219

20 172

104 669

Ввод основных фондов,
млн. рублей без НДС

8 404

9 379

11 110

13 660

16 109

15 319

18 028

92 008

МВА

498

279

637

642

643

425

554

3 677

КМ

3 173

3 626

3 364

3 322

4 070

3 967

4 207

25 730


**фактические объемы согласно Отчета о выполнении инвестиционной программы по итогам 2016, 2017 гг.


Объем финансирования скорректированной Инвестиционной программы МРСК Центра и Приволжья на 2018-2022 годы за счет собственных средств Общества составит 94 %, - (в т.ч. 50 % - амортизационные отчисления). Финансирование Инвестиционной программы за счет заемных средств составит 6 %.

Более 82 % финансирования капитальных вложений планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию и 18 % на новое строительство и расширение.

Реализация мероприятий скорректированной Инвестиционной программы обеспечивает выполнение обязательств ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам в соответствии с действующим законодательством, надежное, бесперебойное их электроснабжение в зоне ответственности компании.


Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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