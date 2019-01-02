Минэнерго РФ утвердило корректировку инвестиционной программы МРСК Центра и Приволжья на 2016 – 2022 годы

Единство, прагматичность, надежность
Репортаж о компании WINLONG производителе оборудования для кабельной промышленности
2 января 2019, 15:39
Рубрика: Инвестиции
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Министерство энергетики Российской Федерации утвердило изменения, вносимые в инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы (Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24.12.2018 г № 28@).
Корректировка инвестиционной программы Общества выполнена с учетом:
Показатели скорректированной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2022 годы:
|
|
2016**
|
2017**
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2016-2022
|
Объем капитальных вложений,
|
7 928
|
9 481
|
11 929
|
13 329
|
15 594
|
15 517
|
17 338
|
91 116
|
Объем финансирования,
|
8 748
|
11 133
|
13 370
|
15 063
|
17 964
|
18 219
|
20 172
|
104 669
|
Ввод основных фондов,
|
8 404
|
9 379
|
11 110
|
13 660
|
16 109
|
15 319
|
18 028
|
92 008
|
МВА
|
498
|
279
|
637
|
642
|
643
|
425
|
554
|
3 677
|
КМ
|
3 173
|
3 626
|
3 364
|
3 322
|
4 070
|
3 967
|
4 207
|
25 730
**фактические объемы согласно Отчета о выполнении инвестиционной программы по итогам 2016, 2017 гг.
Объем финансирования скорректированной Инвестиционной программы МРСК Центра и Приволжья на 2018-2022 годы за счет собственных средств Общества составит 94 %, - (в т.ч. 50 % - амортизационные отчисления). Финансирование Инвестиционной программы за счет заемных средств составит 6 %.
Более 82 % финансирования капитальных вложений планируется направить на техническое перевооружение и реконструкцию и 18 % на новое строительство и расширение.
Реализация мероприятий скорректированной Инвестиционной программы обеспечивает выполнение обязательств ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по технологическому присоединению потребителей к электросетевым объектам в соответствии с действующим законодательством, надежное, бесперебойное их электроснабжение в зоне ответственности компании.