"Янтарьэнерго" вводит режим повышенной готовности

В связи с объявлением штормового предупреждения энергетики переходят на круглосуточный режим работы с 15:00 2 января 2015 года и до улучшения погодных условий. Такое решение принято на заседании оперативного штаба сетевой компании. По прогнозу синоптиков, усиление западного ветра ожидается с 15:00 до 21:00 с порывами до 20-25 м/с. По предварительной информации основной удар стихии придется на побережье Калининградской области и к вечеру циклон сместится в сторону областного центра.

Ситуацию с ликвидацией возможных последствий шторма взял под личный контроль губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Обо всех отключениях в энергосетях диспетчерская служба "Янтарьэнерго" оперативно будет докладывать в областное правительство. Также организовано взаимодействие с МЧС, силовыми структурами на территории региона.

Оперативно-выездные бригады компании переведены на круглосуточный режим работы. Для ликвидации возможных технологических нарушений "Янтарьэнерго" готово перебросить мобильные бригады с востока на запад области. На питающие центры направлен технический персонал для оперативного устранения последствий шторма. Резервные источники питания приведены в готовность, проведен инструктаж персонала. Для работы в ночное время в компании имеются световые башни, для обеспечения бесперебойного энергоснабжения населения в резерве находятся дизель-генераторы и специальное оборудование.

Готовы к работе схемы защит и автоматики, средства связи, системы диспетчерского управления и гарантированного электропитания. Аварийный запас укомплектован на 100 процентов. Для ликвидации сбоев в энергообеспечении "Янтарьэнерго" располагает 39 резервными источниками снабжения электроэнергией суммарной мощностью более 1000 кВт.

Для ликвидации последствий крупных технологических нарушений в компании сформированы 42 аварийно-восстановительные бригады, 13 мобильных подразделений и 25 оперативно-выездных бригад. В их распоряжении — 157 единиц спецтехники.

Контакт-центр компании также работает в круглосуточном режиме. Телефон 8800 775 57 48. Звонок бесплатный.