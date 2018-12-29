4 января МОЭСК проводит пресс-тур на тему электроснабжения потребителей в праздничные дни

марафон подарков
3 января 2019, 16:30
Рубрика: Встречи
Метки: МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Во время новогодних праздников, когда растет нагрузка на сеть, особенно важно обеспечить надежное и качественное энергоснабжение столицы. Что для этого делают энергетики ПАО МОЭСК" (входит в ГК "Россети") и какие самые современные технологии внедряют, вы узнаете в ходе пресс-тура в Московские кабельные сети (МКС).
Вам продемонстрируют:
Во время условного технологического нарушения вам продемонстрируют действия аварийно-восстановительной бригады на поврежденном участке кабельной линии, развернут работу передвижной электростанции (ПЭС) мощностью 300 КВА.
Кроме того, вы узнаете, какие перспективы открывает цифровизация сетей, каким образом она сделает город "умнее", а устранение технологических нарушений – быстрее и эффективнее.
На ваши вопросы ответит главный инженер МКС Виктория Александровна Востросаблина.
Время проведения пресс-тура с 12-00 до 13-30 04 января 2019 года по адресу: г. Москва, ул.Садовническая, 36, Московские кабельные сети
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Татьяна Назаренко