4 января МОЭСК проводит пресс-тур на тему электроснабжения потребителей в праздничные дни

Во время новогодних праздников, когда растет нагрузка на сеть, особенно важно обеспечить надежное и качественное энергоснабжение столицы. Что для этого делают энергетики ПАО МОЭСК" (входит в ГК "Россети") и какие самые современные технологии внедряют, вы узнаете в ходе пресс-тура в Московские кабельные сети (МКС).

Вам продемонстрируют:

новые возможности Объединенного центрального диспетчерского пункта МКС, откуда ведется управление сетями столицы (это свыше 63 000 км линий электропередачи или почти 200 000 кабельных линий), и защищены ли электросети от кибератак;

как готовится надежная схема электроснабжения столицы на время праздников;

как производятся переключения в сети, почему во время технологических нарушений свет в домах и на праздничных улицах не гаснет и многое другое.

Во время условного технологического нарушения вам продемонстрируют действия аварийно-восстановительной бригады на поврежденном участке кабельной линии, развернут работу передвижной электростанции (ПЭС) мощностью 300 КВА.

Кроме того, вы узнаете, какие перспективы открывает цифровизация сетей, каким образом она сделает город "умнее", а устранение технологических нарушений – быстрее и эффективнее.

На ваши вопросы ответит главный инженер МКС Виктория Александровна Востросаблина.

Время проведения пресс-тура с 12-00 до 13-30 04 января 2019 года по адресу: г. Москва, ул.Садовническая, 36, Московские кабельные сети

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Татьяна Назаренко