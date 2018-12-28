ФСК ЕЭС подтвердила статус лучшей экологически ответственной компании в электроэнергетике

ФСК ЕЭС в 2018 году выполнила комплекс мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, приняла участие в федеральных программах воспроизводства флоры и фауны. На обезвреживание и хранение передан рекордный объем оборудования, содержащего стойкие загрязнители – на 30% больше показателя 2017 года. На конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России" ФСК ЕЭС второй раз подряд была признана лучшей экологически ответственной компанией в отрасли, а также получила награду за лучший экологический менеджмент.

Целью экологической политики ФСК ЕЭС является минимизация негативного воздействия на окружающую среду при передаче и распределении электроэнергии. В компании внедрена единая система управления природоохранной деятельностью в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015. В 2018 году по результатам надзорного аудита система экологического менеджмента была признана полностью соответствующей его требованиям.

В течение года были проведены ремонт и обслуживание систем водоотведения и водоснабжения на 228 производственных объектах. Компания утилизировала порядка 2 тыс. тонн отходов и передала на обезвреживание и хранение более 14 тыс. единиц оборудования, содержащего трихлордифенил – стойкий органический загрязнитель. Выполнено 878 лабораторных исследований качества воздуха, подземных и сточных вод и уровня физического воздействия.

Одним из главных факторов аварийности в электросетевом комплексе является жизнедеятельность птиц – это вторая по значимости причина технологических нарушений после гроз. Аварии приводят к перебоям в электроснабжении потребителей и гибели птиц. Для минимизации рисков в 2018 году ФСК ЕЭС было смонтировано на опорах ЛЭП более 40 тыс. единиц защитных устройств и безопасных площадок для гнездования птиц

Компания участвовала в федеральных программах воспроизводства флоры и фауны. Выпущено более 21 тыс. мальков для восстановления рыбных ресурсов реки Вуокса, впадающей в Ладожское озеро, проведена рекультивация 2 тыс. га земли в Ленинградской области, Красноярском и Краснодарском краях.

Традиционно ФСК ЕЭС поддержала международную акцию "Час Земли". Благодаря мероприятиям на 773 объектах компании было сэкономлено 10,9 тыс. кВт*ч электроэнергии.