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Происшествия

"Ленэнерго" усиливает группировку энергетиков в Кингисеппском, Лужском, Выборгском и Приозерских районах Ленобласти

Ленэнерго усиливает группировку энергетиков в Кингисеппском, Лужском, Выборгском и Приозерских районах Ленобласти

3 января 2019, 11:15
Рубрика: Происшествия
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") продолжает восстанавливать электросетевую инфраструктуру в районах Ленинградской области, несмотря на продолжающийся шторм.

Для скорейшего запитывания потребителей в наиболее пострадавшие от стихии районы переброшены силы и средства "Курортэнерго", "Царскосельской энергетической компании", филиалов "Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети", "Гатчинские электрические сети", "Тихвинские электрические сети", "Пригородные электрические сети" и "Новоладожские электрические сети". Действия по восстановлению электроснабжения скоординированы с Комитетом по ТЭК Ленинградской области, в соответствии с запросами энергетиков корректируется план расчистки дорог. Кроме того, в Ленинградскую область направлены дополнительные шесть бригад ПАО "МРСК Северо-Запада", а также восемь бригад подрядных организаций.

Проведение противоаварийных мероприятий затруднено метелью со снегом и порывами ветра до 20 м/с. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей. На круглосуточном дежурстве 102 бригад, 248 человек и 114 единиц техники. Усилены диспетчерские смены и call-центр компании.

В "Ленэнерго" действует особый режим работы в связи со штормовым ветром и метелью. В пострадавшие районы направлены дизель-генераторные установки. В компании работает оперативный штаб. В компании действует телефон горячей линии по вопросам отключения электроэнергии: 8-800-700-14-71. Также обращение можно подать на портале "Светлая страна".

Напомним, у берегов Финляндии с 1 января бушевал шторм "Аапели", оставивший без электроэнергии порядка 80 тысяч человек. Циклон продолжил свое движение в сторону Ленинградской области.

Компания: ПАО "Ленэнерго"

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