Глава "Россетей" Павел Ливинский проверил надежность электроснабжения в новогодние праздники

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский в режиме ВКС провел заседание штаба электросетевого комплекса с целью проверки надежности электроснабжения в период новогодних праздников и зимних максимумов нагрузки. В совещании приняли участие Заместитель генерального директора - Главный инженер "Россетей" Андрей Майоров и генеральные директора ДЗО холдинга.

В ходе ВКС было отмечено, что, несмотря на значительное ухудшение погоды в целом ряде регионов России, энергетики Группы компаний обеспечивают высокую надежность энергоснабжения потребителей. В первые дни новогодних праздников специалистами "Россетей" не было допущено значимых технологических нарушений в электросетевом комплексе.



Заслушав доклады с мест, Павел Ливинский поручил ДЗО сохранять режимы повышенной готовности, обратив особое внимание на субъекты, где продолжают наблюдаться неблагоприятные погодные условия и прогнозируется их ухудшение.



В частности, глава "Россетей" дал указание руководителям "МРСК Северо-Запада" и "Ленэнерго" в связи со штормовыми явлениями, уже приведшим к массовым отключениям в Финляндии, а также Швеции и Эстонии, обеспечить предельную концентрацию персонала. При этом Павел Ливинский отметил хорошую работу энергетиков.



"Несмотря на сильнейшую бурю, которая обесточила десятки тысяч потребителей в странах Северной Европы, нам удалось не допустить масштабных технологических нарушений в прибрежных районах", - подчеркнул генеральный директор "Россетей".



Кроме того, глава "Россетей" поручил ответственно подходить к работе с населением в случае обесточивания потребителей, оперативно информируя их о ходе и сроках восстановления электроснабжения. "Напомню, для удобства жителей "Россетями" специально создан всероссийский портал "Светлая страна", где каждый человек может сообщить о проблеме с электроснабжением", - отметил Павел Ливинский.

В соответствии с распоряжением "Россетей" во всех субъектах присутствия Группы обеспечена круглосуточная готовность персонала. К работе в осенне-зимний период готовы 49 376 энергетиков в составе 9 892 бригад, в том числе 583 мобильных. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений могут быть задействованы свыше 23 000 единиц техники. В распоряжении специалистов группы "Россети" - 5 333 резервных источников снабжения электрической энергией. На 100% укомплектован аварийный запас.