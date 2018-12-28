Росэнергоатом: российские АЭС в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии – свыше 204 млрд кВт.ч

В 2018 году российские атомные станции (филиалы Концерна "Росэнергоатом") вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии – 204,275 млрд киловатт-часов, нарастив совокупную выработку и превысив достижение 2017 года (202,868 млрд кВтч) более чем на 1,4 млрд кВт.ч.

Баланс ФАС за 2018 год выполнен на 101,46% при плановом показателе 201,334 млрд кВт.ч.

Максимальную выработку среди российских АЭС, внесших наибольший вклад в очередной рекорд, обеспечили Калининская (около 35 млрд кВт.ч), Балаковская (свыше 31 млрд кВт.ч) и Ленинградская АЭС (свыше 28 млрд кВт.ч).

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

Для справки:

АО "Концерн Росэнергоатом" – ведущее предприятие крупнейшего дивизиона "Электроэнергетический" Госкорпорации "Росатом". Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России, которые наделены статусом филиалов, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29 ГВт.

