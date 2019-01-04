Власти Петербурга планируют упреждать аварии на инженерных сетях с помощью цифровизации

Предполагается, что в рамках такой системы будет проводиться онлайн-мониторинг состояния объектов инженерной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга разработали проект информационной системы "Инженерно- энергетический комплекс Санкт-Петербурга", который включает, в том числе реализацию мероприятий по прогнозированию и предотвращению аварийных ситуаций на инженерных сетях. Об этом ТАСС сообщили в Комитете по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

"Особого внимания заслуживает проект по внедрению государственной информационной системы "Инженерно- энергетический комплекс Санкт-Петербурга". Положительным эффектом от реализации проекта станет формирование единого цифрового пространства в части инженерно-энергетического комплекса, осуществление централизованного контроля за состоянием инженерных систем, проактивное прогнозирование аварийных ситуаций, повышение стабильности работы предприятий промышленности и сферы услуг, снижение угрозы жизни и здоровью горожан в условиях ЧС и военных действий", - отметила представитель пресс-службы комитета.

Предполагается, что в рамках такой системы будет проводиться онлайн-мониторинг состояния объектов инженерной инфраструктуры, а также будет создана единая инфраструктуры сбора, хранения, обработки и предоставления пользователям необходимой технической и пространственной информации. Ожидается, что это позволит повысить оперативность, качество и эффективность текущей производственной деятельности и ликвидации аварий.

Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно была утверждена летом 2017 года. В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. Сейчас программа состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов, а также информационная инфраструктура.

В рамках преобразования программы "Цифровая экономика РФ" в национальную существующие пять направлений будут преобразованы в федеральные проекты.



ТАСС