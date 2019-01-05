ФСК ЕЭС в 2018 году снизила аварийность на 16%

По предварительным итогам удельная аварийность в магистральных электросетях ФСК ЕЭС снизилась в 2018 году на 16% в годовом сопоставлении, достигнув минимального уровня за всю историю компании. Это результат системной работы по обеспечению надежного функционирования электросетевого оборудования в рамках выполнения технического обслуживания и ремонта, а так же его модернизации и реконструкции, внедрения цифровых технологий.

В 2018 году ФСК ЕЭС направила на финансирование ремонтной кампании порядка 13 млрд руб., что на 14% превышает показатель предыдущего года. Отремонтированы 46 силовых трансформаторов, 1,9 тыс. выключателей, более 10,6 тыс. фаз разъединителей и 146 компрессоров. Расчищено 57 тыс. гектаров трасс линий электропередачи, заменены более 90,6 тыс. изоляторов, установлено 1,3 тыс. км грозозащитного троса.

Проведены крупномасштабные трехмесячные учения на объектах Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). В мероприятиях было задействовано 188 бригад, 1,5 тыс. человек, 268 единиц техники. В ходе учений выполнены расчистка 615,89 га и расширение 7,7 тыс. га просеки ЛЭП, заменены воздушные выключатели, проведен ремонт проводов а и усиление шлейфов. В результате учений просеки на 219 линиях электропередачи приведены в нормативное состояние.

В 2018 году ФСК ЕЭС завершила ряд крупных мероприятий, нацеленных на повышение надежности. В том числе выполнены все основные работы макропроектов по укреплению связей энергосистем Центра и Северо-Запада, возведена инфраструктура для выдачи мощности новой генерации на Северо-Западе, Дальнем Востоке и Урале.

Введены в работу два новых центра питания Юга России – подстанции 220 кВ "Ново-Лабинская" и "Восточная промзона" в Краснодарском крае, а также подстанции 500 кВ "Восход" и "Усть-Кут". Выполнена комплексная реконструкция подстанции 220 кВ "Левобережная" в Красноярске, от надежной работы которой зависит электроснабжение объектов Всемирной зимней универсиады-2019, увеличена мощность подстанции 220 кВ "Каркатеевы" в интересах нефтегазового комплекса Ханты-Мансийского округа (Югры) и подстанции 500 кВ "Луч" в Нижегородской области.

Завершено строительство подстанции 500 кВ "Тобол" – первого в России энергообъекта сверхвысокого класса напряжения, в котором реализован комплекс цифровых решений. Он обеспечит электроснабжение нового крупного комплекса переработки углеводородов – комбината "ЗапСибНефтехим". На удаленное управление переведены 18 объектов ЕНЭС, в том числе ключевые центры питания Дальнего Востока – подстанции 220 кВ "Русская", "Звезда" и "Амур".