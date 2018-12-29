В Крыму восстановлено электроснабжение

Единство, прагматичность, надежность
Репортаж о компании WINLONG производителе оборудования для кабельной промышленности
5 января 2019, 13:30
Рубрика: Происшествия
Метки: КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика
4 января с 07-00 до 15-15 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер порывами до 20 м/с, местами сильный снег) происходили отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК "Крымэнерго").
Максимально было отключено: ВЛ 35 кВ – 1 (без последствий для потребителей); ВЛ 6-10 кВ – 19; ТП 6-10 кВ – 230.
Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей 31 населенного пункта Сакского, Раздольненского, Черноморского, Бахчисарайского и Симферопольского районов (около 9 800 человек). Мощность отключенных потребителей – 6,0 МВт.
В зонах ответственности территориальных сетевых организаций обесточенных потребителей не было (всего ТСО – 5).
Температура наружного воздуха 0С.
В 10-00 состоялось заседание штаба ГУП РК "Крымэнерго" под руководством и.о. заместителя генерального директора – технического директора А.М. Цурканенко.
В 13-00 было проведено заседание Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым под председательством министра топлива и энергетики республики В.Д. Белик.
РИСЭ не задействовались.
К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено
44 бригады в составе 127 человек и 51 единицы специальной техники.
В 19-01 аварийно-восстановительные работы завершены