В Крыму восстановлено электроснабжение

4 января с 07-00 до 15-15 из-за неблагоприятных погодных условий (ветер порывами до 20 м/с, местами сильный снег) происходили отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ГУП РК "Крымэнерго").

Максимально было отключено: ВЛ 35 кВ – 1 (без последствий для потребителей); ВЛ 6-10 кВ – 19; ТП 6-10 кВ – 230.

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей 31 населенного пункта Сакского, Раздольненского, Черноморского, Бахчисарайского и Симферопольского районов (около 9 800 человек). Мощность отключенных потребителей – 6,0 МВт.

В зонах ответственности территориальных сетевых организаций обесточенных потребителей не было (всего ТСО – 5).

Температура наружного воздуха 0С.

В 10-00 состоялось заседание штаба ГУП РК "Крымэнерго" под руководством и.о. заместителя генерального директора – технического директора А.М. Цурканенко.

В 13-00 было проведено заседание Регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым под председательством министра топлива и энергетики республики В.Д. Белик.

РИСЭ не задействовались.

К аварийно-восстановительным работам максимально было привлечено

44 бригады в составе 127 человек и 51 единицы специальной техники.

В 19-01 аварийно-восстановительные работы завершены