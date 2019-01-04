"ДРСК" заменила поврежденное оборудование на ПС "Шахта-7" в городе Артеме

Энергетики филиала "Приморские электрические сети" (АО "ДРСК") вводят в работу часть оборудования подстанции "Шахта-7" в городе Артеме. После замены поврежденного оборудования и завершения испытаний энергетики приступили к включению части потребителей города Артема.

Электроснабжение социально-значимых объектов осуществляется по резервным схемам электроснабжения с момента возникновения технологического нарушения.

Сейчас на подстанции "Шахта-7" работают ремонтные бригады "Приморских электрических сетей". После проведения испытаний энергетики приступили к включению части оборудования в работу. Аварийно-восстановительные работы на энергообъекте продолжаются. Для максимально быстрого восстановления электроснабжения в Артем дополнительно прибыли три бригады из г. Владивостока. В настоящее время на месте работает 8 бригад, задействована испытательная лаборатория.

Напомним, отключение электроснабжения потребителей города Артема произошло сегодня, 6 января. Сразу после поступления сигнала о происшествии на место выехали бригады "Приморских электрических сетей". Энергетики оперативно приступили к осмотру оборудования и восстановлению электроснабжения потребителей. В первую очередь по резервным схемам электроснабжения была возобновлена подача электроэнергии социально-значимым объектам, в том числе трех котельных и больницы.

В приморском филиале ДРСК продолжает действовать режим повышенной готовности (РПГ), который был объявлен в компании на период новогодних праздников с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года. В период действия РПГ энергетики контролируют состояние оборудования, работоспособность всех энергообъектов. Аварийно-восстановительные бригады готовы к выполнению работ в круглосуточном режиме.

Energyland