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Модернизация

"Тюменьэнерго" принимает дополнительные меры по обеспечению надёжности электроснабжения

Тюменьэнерго принимает дополнительные меры по обеспечению надёжности электроснабжения

6 января 2019, 19:05
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в Ямало-Ненецком автономном округе АО "Тюменьэнерго" (входит в Группу компаний "Россети") предпринимает дополнительные меры для обеспечения надёжности энергоснабжения потребителей, осуществляя усиленный контроль за состоянием энергооборудования и работоспособностью электроустановок.

Сегодня персонал филиала "Северные электрические сети" проводит внеочередной осмотр ВЛ 220 кВ "Надым –Салехард", на отдельных участках которой начинают образовываться гололёдно-изморозевые отложения инаблюдается вибрация и "пляска" проводов амплитудой до 0,5 метра. 

Энергетики самого северного филиала компании готовы незамедлительно приступить к устранению возможных технологических нарушений, вызванных погодными и климатическими условиями. В настоящее время в столице автономного округа – городе Салехарде – в готовности находятся 2 бригады специалистов и пять единиц вездеходной техники, в городе Надыме – бригада службы линий. Всего в филиале "Северные электрические сети" к работе готовы 24 специалиста-линейщика и водители-механики специализированной вездеходной техники. 

В "Тюменьэнерго" продолжают работать все "горячие линии": телефон единого контактного центра 8-800-200-55-02 и телефон доверия 8-800-200-55-03. Потребители также могут обратиться в компанию посредством портала "Светлая страна": светлаястрана.рф

Компания: АО "Тюменьэнерго"

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