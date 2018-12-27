Волгоградские энергетики МРСК Юга справились с последствиями стихии

Менее суток понадобилось энергетикам волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") на восстановление энергоснабжения в пяти районах Волгоградской области, где было нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов из-за последствий природной стихии.

Рано утром 5 января сильный ветер с порывами до 20 м/с и обильный снегопад стали причиной технологических нарушений на линиях электропередачи в нескольких районах Волгоградской области: Палассовском, Старополтавском, Николаевском, Камышинском и Быковском. Энергетики МРСК Юга перешли на особый режим работы и в условиях разгула стихии незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам, в ходе которых было привлечено 35 бригад (в том числе 2 - из смежной сетевой компании) в составе 124 человек и 58 единиц спецтехники. Для подключения социально значимых объектов было использовано 44 резервных источника энергоснабжения. Для проведения работ в темное время суток были доставлены световые башни, организована сменность персонала. Среднее время восстановления электроснабжения составило 1 час 48 мин.

Работу осложняли неблагоприятные метеоусловия: ветер продолжался до 19-00 часов, а снежные заносы на дорогах препятствовали прохождению техники в некоторые населённые пункты. Дорогу для продвижения спецтехники и доставки резервных источников энергоснабжения прокладывали бульдозерами.

Основные аварийно-восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи 6/10 кВ были завершены раньше прогнозируемого времени и уже к 21.53 по московскому времени были включены в работу по нормальной схеме.

Сообщить о перебоях с электричеством и других случаях технологических нарушений на энергообъектах потребители могут на портале дистанционного обслуживания потребителей "Светлая страна"

Портал позволяет быстро, в online-режиме, сообщить о проблемах электроснабжения. Сообщения обрабатываются централизованно в единой службе модерации ПАО "Россети", а затем адресуются напрямую специалистам сетевой компании.