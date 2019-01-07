На кубанской подстанции "Брюховецкая" сгорел трансформатор

6 января в 17-21 на ПС 220 кВ "Брюховецкая" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – "МЭС Юга") действием дифференциальной защиты трансформатора и газовой защиты отключились автотрансформаторы АТ-1 (63 МВА; 220/110/35 кВ) и АТ-3 (30 МВА; 220/110/35 кВ).

Персоналом обнаружено возгорание АТ-1.

Схемно-режимные особенности: АТ-1 и АТ-3 имеют общие выключатели по стороне 220 и 110 кВ.

Последствий для потребителей не было.

В 17-55 на ПС 220 кВ "Брюховецкая" отключен АТ-2 (125 МВА; 220/110/35 кВ) для безопасного тушения возгорания АТ-1.

В 18-10 прибывшие подразделения МЧС России допущены к тушению возгорания АТ-1.

В 23-00 возгорание ликвидировано.

Ведутся аварийно-восстановительные работы, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Energyland