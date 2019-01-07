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Модернизация

"Пермэнерго" создало электросетевую инфраструктуру для новой школы в Коми-Пермяцком округе

Пермэнерго создало электросетевую инфраструктуру для новой школы в Коми-Пермяцком округе

7 января 2019, 12:02
Рубрика: Модернизация
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" завершили работы по подключению к электрическим сетям новой школы, которая возводится в селе Кочево Коми-Пермяцкого округа.

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического присоединения специалисты "Пермэнерго" установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию. Также построена воздушная линия 10 кВ общей протяженностью 800 метров. Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной  мощности в объеме  295 кВт.

Новый двухэтажный корпус школы на 400 ученических мест площадью 5,6 тысяч квадратных метров возводится  по соседству с ныне действующим зданием Кочевской школы.  Здесь разместятся учебные классы, лаборантские, спортзал с раздевалками, тренерской и душевыми, библиотека, пищеблок.

Energyland

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