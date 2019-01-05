В праздничные дни объекты электросетевого комплекса находятся под особым контролем энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья

Энергетики ПАО "МРСК Центра" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" обеспечивают высокий уровень надежности энергоснабжения потребителей в первые дни нового 2019 года. Несмотря на неблагоприятные погодные явления наблюдавшиеся в отдельных регионах ответственности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, энергоснабжение потребителей осуществляется бесперебойно.

Энергетики продолжают вести усиленный контроль за работой электросетевого комплекса в 20 регионах Центрального и Приволжского округов. Во всех филиалах энергокомпаний ведется круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа технических руководителей, оперативного и ремонтного персонала.



В усиленном режиме осуществляется работа оперативно-диспетчерских служб, оперативно-выездных бригад компаний. К оперативному реагированию готовы 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек, 4409 единиц автомобильной и специальной техники. Для оперативного подключения потребителей имеется запас около 1709 резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), общей установленной мощностью около 56,16 МВт. Под особым контролем энергетиков находится энергоснабжение социально значимых объектов.



Разработана схема связи и порядок взаимодействия со службами МЧС, территориальными подразделениями Ростехнадзора, органами исполнительной власти и местного самоуправления, операционными компаниями ПАО "Россети", другими территориальными электросетевыми организациями. Приняты дополнительные меры противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов электросетевого комплекса.



Напоминаем, по вопросам электроснабжения потребители могут обращаться в Контакт-центры по прямым линиям энергетиков:



МРСК Центра по номеру 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный),

МРСК Центра и Приволжья по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО "Россети" "Светлая страна". Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО "Россети".