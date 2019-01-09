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Происшествия

Энергетики АО "Чеченэнерго" восстанавливают электроснабжение части потребителей города Шали

Энергетики АО Чеченэнерго восстанавливают электроснабжение части потребителей города Шали

8 января 2019, 11:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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8 января 2019 года, в 08:30 мск в зоне ответственности Южного участка электрических сетей управляемого МРСК Северного Кавказа "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") отключился фидер напряжением 10 кВ, запитанный от подстанции "Шали". Ручное повторное включение не дало результата.

В настоящее время отключенная мощность составляет 0,8 МВт. Обесточено 38 трансформаторных подстанций.

Без электроснабжения остается часть населения города Шали.

Бригада энергетиков АО "Чеченэнерго" немедленно выехала для обследования линии электропередачи протяженностью 4 км. Причина выхода из строя ЛЭП выясняется.

Электроснабжение потребителей будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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