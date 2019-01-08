В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ

Реализация проекта запланирована в 2019 году при поддержке республиканского министерства промышленности

ГРОЗНЫЙ, 7 января. /ТАСС/. Чеченский холдинг Rim Group планирует запустить производство гидроэлектростанций под ключ совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH. Об этом сообщил ТАСС директор департамента торговли Rim Group Вадим Роднянский.

"Уже подписали договор, в рамках которого наше предприятие совместно с австрийской компанией будет производить в Чеченской Республике гидроэлектростанции под ключ. На основании австрийских технологий будем производить гидротурбины мощностью от 100 кВт до 25 МВт для реализации на территории СКФО и в целом в РФ. Это отвечает нашим целям развития импортозамещения", - сказал Роднянский.

По его словам, реализация проекта запланирована в 2019 году при поддержке республиканского министерства промышленности. "В рамках договора австрийская компания также обучит чеченских специалистов для того, чтобы полностью обслуживали ГЭС в онлайн-режиме. Аналогов с такими модульными решениями в России не существует", - отметил Роднянский, добавив, что доля импортных элементов составит 25-30% от всего произведенного объема.

Rim Group - холдинг в Чечне, реализующий политику импортозамещения в области теплоэнергетики и "умного" строительства. Представительства компании находятся в РФ, Казахстане, Турции и Германии. Холдинг принимал участие в строительстве всесезонного туристического комплекса "Ведучи", волейбольного дворца спорта им. У. Ахтаева в Грозном, осуществляет строительно-монтажные работы на заводе алюминиевых профилей "РИАК" в Назрани, участвует в строительстве ТРЦ "Грозный-Молл".



ТАСС