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Модернизация

ДРСК завершает строительство линии для подключения участков многодетных семей во Владивостоке

ДРСК завершает строительство линии для подключения участков многодетных семей во Владивостоке

9 января 2019, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Приморские электрические сети (филиал АО "ДРСК") завершают строительство линии 110 кВ для технологического присоединения участков многодетных семей в районе бухты Лазурная. Сегодня энергетики приступают к монтажу провода и линий связи, что позволит включить подстанцию "Лазурная" в схему сети 110 кВ г. Владивостока.

Для безопасного выполнения работ специалистам потребуется временно отключить потребителей  в районе бухты Лазурная – население и базы отдыха. Отключение будет производиться ежедневно с 10 по 12 января с 14.00 до 17.00.

Подготовка энергообъектов к техприсоединению участков многодетных семей выполняется в рамках инвестиционной программы филиала и включает реконструкцию подстанции и строительство сетей 110 кВ и 6 кВ.

В 2018 году энергетики завершили реконструкцию подстанции "Лазурная" с переводом на напряжение 110 кВ, после чего установленная мощность энергообъекта увеличилась в 4 раза. До конца января будет завершено строительство линии 110 кВ и распредсетей 6 кВ.

Подключение земельных участков многодетных семей в районе бухты Лазурная это важный социально значимый проект. Энергетики обеспечили дополнительную мощность для технологического присоединения будущего микрорайона, а также повысили надёжность электроснабжения потребителей пригорода Владивостока, создали возможность для дальнейшего развития городского электросетевого комплекса.

Компания: АО "ДРСК"

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