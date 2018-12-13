Legrand представляет новые промышленные шкафы Atlantic-E

Группа Legrand расширяет линейку доступных российским заказчикам промышленных шкафов и представляет новую серию Atlantic-E с повышенной прочностью, надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям. Новые шкафы полностью соответствуют самым высоким российским стандартам и обеспечивают качественную защиту оборудования от пыли, влаги и другого агрессивного воздействия окружающей среды.

Серия Atlantic-E предназначена для монтажа устройств автоматизации, управления, контроля и распределения. Производство серии Atlantic-E полностью осуществляется в России на заводе, принадлежащем Группе Legrand. Благодаря этому заказчики получают гарантии доступности любых моделей и минимальные сроки доставки готовых изделий и их комплектующих.

Полностью локализованные промышленные шкафы Legrand Atlantic-E создают новые возможности для реализации программ импортозамещения с использованием наиболее качественных решений. На российских заводах Legrand установлено высокоточное оборудование, а также обеспечивается полный контроль качества на всех этапах производства. Шкафы Atlantic-E отличаются усиленными сварными швами, а также улучшенным покрытием за счет применения текстурированного полиэстера толщиной 80 мкм. Новая продукция прошла тестирование и испытания в лаборатории, в том числе 240-часовой тест в концентрированном соляном тумане, и показала высокие уровни устойчивости к различным воздействиям.

Среди прочих особенностей новых промышленных шкафов Atlantic-E можно выделить наличие дополнительных монтажных профилей на двери для установки DIN-реек или перфорированных кабель-каналов, использование стали толщиной 1,2 мм, возможность открывания двери влево или вправо на угол до 130º, а также наличие сплошной оцинкованной монтажной платы в комплекте. Новые шкафы обладают степенью защиты IP66 и ударостойкостью IK 10, а также обеспечивают ослабление электромагнитного излучения. Кроме того, щиты усилены специальными конструктивными элементами "ребрами жесткости", которые придают дополнительную прочность. Всего в серии насчитывается 27 типоразмеров высотой от 300 до 1200 мм, шириной от 200 до 800 мм и глубиной от 150 до 300 мм. Шкафы выпускаются в стандартном сером цвете, но могут быть покрашены на заказ в другой цвет.

Шкафы серии Atlantic-E соответствуют существующим стандартам и полностью совместимы с аксессуарами для широко используемых шкафов Atlantic и Marina, включая перфорированные монтажные платы Lina 12,5 и Lina 25, профильные стойки и рейки Lina 25, модульные и VDI шасси, козырьки, цоколи для установки на пол, кронштейны крепления к стене, пластины ввода кабеля Cabstop IP55 и другие компоненты. В новые шкафы возможен монтаж силового и модульного оборудования с использованием специальных шасси и пластронов и иного оборудования Legrand, в том числе кабельных каналов Lina/Transcab, клемм Viking 3, устройств управления и сигнализации Osmoz.

Промышленные шкафы Legrand уже сегодня используются в России рядом OEM-производителей для реализации различных решений. Они востребованы на коммерческих и промышленных объектах, включая обрабатывающие и сборочные цеха, аэропорты, объекты сельского хозяйства, склады, автомойки, вышки сотовых операторов.

"Группа Legrand обладает высоким уровнем компетенции и штатом высококвалифицированных специалистов, работающих на заводах в России. Это позволяет нам сегодня предлагать заказчикам высококачественные продукты, обладающие улучшенными эксплуатационными характеристиками и полностью соответствующие программам импортозамещения. В ближайшее время мы планируем обеспечить доступность промышленных шкафов Atlantic-E на складах дистрибьюторов по всей стране, а также предоставить всю необходимую документацию для конструкторских бюро и разработчиков готовых решений", - прокомментировал Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand Россия и СНГ