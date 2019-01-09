"Ленэнерго" уберет воздушные сети под землю

Электропровода, идущие по воздуху, постепенно исчезнут с петербургских улиц – их перенесут под землю.

Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на гендиректора ПАО "Ленэнерго" Андрея Рюмина.

Воздушные сети будут переводить в кабельный формат. Первыми районами для проведения модернизации выбраны Красногвардейский, Красносельский, Приморский и Курортный. Специалисты "Ленэнерго" уберут провода, идущие над парковками, торговыми центрами, автодорогами и вестибюлями станций метрополитена.

По словам Андрея Рюмина, изменение положения электросетей повышает безопасность, поскольку на кабель, идущий под поверхностью земли, не влияет погода и другие внешние факторы. Также при "заземленном" типе электропередачи снижаются потери энергии.

Ожидается, что полностью линии переместятся под землю до 2022 года, добавляет издание.

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