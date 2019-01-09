 
Подписаться на новости
Производство

Ленинградская АЭС выполнила на 105,05% план по выработке электроэнергии за 2018 год

Ленинградская АЭС за 2018 год c учётом пуска нового блока ВВЭР-1200 выработала 28 млрд 815,43 млн кВт•ч электроэнергии, что составило 105,05% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и 107,71% в сравнении с аналогичным показателем за 2017 год (26 млрд 751,87 млн кВт•ч).

При этом блоками РБМК за 2018 год выработано 26 млрд 096,12 млн кВт•часов электроэнергии или 101,82% от плана ФАС (25 млрд 630 млн кВт•часов), блоком ВВЭР-1200 за период опытно-промышленной и начала промышленной эксплуатации выработано 2 млрд 719,31 млн кВт•часов.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) блоков РБМК Ленинградской АЭС за 2018 год составил 74,48% при плане 73,14%.

С начала эксплуатации по состоянию на 1 января 2019 года Ленинградская АЭС выработала 1 027 млрд 153,77 млн кВт•часов.

В энергосистему страны за 2018 год Ленинградской АЭС отпущено 26 млрд 329,89 млн кВт•часов электроэнергии, что составляет 105,44% от планового задания ФАС (24 млрд 971,95 млн кВт•часов) и 106,91% к соответствующему показателю за 2017 год (24 млрд 627,69 млн кВт•часов).

Также за 2018 год Ленинградская АЭС выработала 796 778,97 Гкал тепловой энергии, полезный отпуск составил 709 003,27 Гкал.

Energyland

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Производство
В 2018 году Ростовская АЭС выработала свыше 29 млрд кВт•ч
Выработка электроэнергии за 8 дней января на Троицкой ГРЭС составила 8,2 млн кВтч
Росэнергоатом: российские АЭС в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии – свыше 204 млрд кВт.ч
КМЭЗ нарастит выпуск медной катанки к концу 2018 г.
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно