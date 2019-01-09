Ленинградская АЭС выполнила на 105,05% план по выработке электроэнергии за 2018 год

Ленинградская АЭС за 2018 год c учётом пуска нового блока ВВЭР-1200 выработала 28 млрд 815,43 млн кВт•ч электроэнергии, что составило 105,05% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и 107,71% в сравнении с аналогичным показателем за 2017 год (26 млрд 751,87 млн кВт•ч).

При этом блоками РБМК за 2018 год выработано 26 млрд 096,12 млн кВт•часов электроэнергии или 101,82% от плана ФАС (25 млрд 630 млн кВт•часов), блоком ВВЭР-1200 за период опытно-промышленной и начала промышленной эксплуатации выработано 2 млрд 719,31 млн кВт•часов.



Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) блоков РБМК Ленинградской АЭС за 2018 год составил 74,48% при плане 73,14%.



С начала эксплуатации по состоянию на 1 января 2019 года Ленинградская АЭС выработала 1 027 млрд 153,77 млн кВт•часов.



В энергосистему страны за 2018 год Ленинградской АЭС отпущено 26 млрд 329,89 млн кВт•часов электроэнергии, что составляет 105,44% от планового задания ФАС (24 млрд 971,95 млн кВт•часов) и 106,91% к соответствующему показателю за 2017 год (24 млрд 627,69 млн кВт•часов).



Также за 2018 год Ленинградская АЭС выработала 796 778,97 Гкал тепловой энергии, полезный отпуск составил 709 003,27 Гкал.

Energyland