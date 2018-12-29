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Инновации (разработки)

Новая серия изоляционных материалов Geon™ Plenstar™ для телекоммуникационных кабелей

Новая серия изоляционных материалов Geon™ Plenstar™ для телекоммуникационных кабелей

9 января 2019, 09:20
Рубрика: Инновации
Метки: PolyOne
Отрасль: Материалы для КПП Кабельная промышленность 

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Компания PolyOne Corporation представила свою новую серию материалов, предназначенных для изготовления оболочки кабелей телекоммуникационного назначения, на Международном симпозиуме IWCS по кабелям и коммуникационному оборудованию (IWCS International Cable & Connectivity Symposium), состоявшемся в октябре 2018 года в США.

Материалы новой серии GeonPlenstar™ сертифицированы на соответствие всем требованиям UL по нераспространению горения и низкому уровню дымовыделения и используются для оболочек кабелей, прокладываемых в инженерных коммуникациях зданий. Учитывая потребности рынка, компания PolyOne разработала серию материалов Plenstar, которая включает пять типов кабельных изоляционных материалов. Все эти материалы обладают необходимыми физическими характеристиками и одобрены компанией UL для применения в конструкциях кабелей телекоммуникационного назначения. Основные области применения материалов для кабельных оболочек серии Plenstar: многожильные кабели категорий 3 – 6, рассчитанные на температурный класс 75°C UL и соответствующие требованиям испытания UL 444. Возможно изготовление по индивидуальному заказу и цветовая маркировка в соответствии с конкретными требованиями потребителей.

Компания: RusCable.Ru

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