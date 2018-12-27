Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу нового энергоблока Алексинской ТЭЦ

Филиалы АО "СО ЕЭС" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра" (ОДУ Центра) и "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области" (Тульское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в эксплуатацию парогазовой установки мощностью 115 МВт (ПГУ-1) Алексинской ТЭЦ ПАО "Квадра" в Тульской области.

В состав ПГУ-1 входят две газотурбинные установки мощностью по 45 МВт каждая и паровая турбогенераторная установка мощностью 38,5 МВт производства Siemens, а также два котла-утилизатора, изготовленные ОАО "Подольский машиностроительный завод". В рамках проекта реализована схема выдачи мощности ПГУ-1 с заменой части выключателей на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 220 кВ, поведено оснащение Алексинской ТЭЦ и смежных энергообъектов микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.

Заключительным этапом проекта стали комплексные испытания парогазовой установки с включением нового объекта генерации в сеть для проверки готовности ПГУ-1 к промышленной эксплуатации. В соответствии с программой испытаний осуществлялось тестирование парогазовой установки в различных эксплуатационных режимах. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов, а также с минимальной нагрузкой в течение 8 часов. В ходе испытаний также проведена проверка параметров регулировочного диапазона генерирующего объекта, проверена готовность нового энергоблока Алексинской ТЭЦ к участию в общем первичном регулировании частоты и устойчивой работе при его выделении на собственные нужды.

В процессе проектирования и строительства ПГУ-1 Алексинской ТЭЦ специалисты ОДУ Центра и Тульского РДУ принимали участие в разработке задания на проектирование, согласовании проектной документации и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Они также участвовали в разработке программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Тульского РДУ.

В ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования Алексинской ТЭЦ специалисты ОДУ Центра и Тульского РДУ выполнили расчеты электроэнергетических режимов энергосистемы Тульской области с учетом мощности нового объекта генерации, а также расчеты статической и динамической устойчивости, величин токов короткого замыкания в прилегающей электрической сети, параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики Алексинской ТЭЦ и электросетевых объектов, обеспечивающих выдачу мощности теплоэлектроцентрали.

Во время испытаний с включением ПГУ-1 Алексинской ТЭЦ на параллельную работу с Единой энергосистемой России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу Тульской энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей. Успешное завершение испытаний подтвердило готовность нового объекта генерации к вводу в работу.

Ввод новых мощностей Алексинской ТЭЦ, работающих на основе современных технологий, повысит надежность электроснабжения потребителей и обеспечит дополнительные возможности по управлению электроэнергетическим режимом Тульской энергосистемы.