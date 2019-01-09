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Производство

В 2018 году Ростовская АЭС выработала свыше 29 млрд кВт•ч

В 2018 году Ростовская АЭС выработала 29 млрд 369 млн 594 тыс. кВт•ч электроэнергии, выполнив государственный план на 111,8%.

КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) в 2018 году составил 89,7% при плане 87,98%.

По состоянию на 9 января 2019 года Ростовская атомная станция с момента пуска первого энергоблока в 2001 году выработала свыше 240,5 млрд кВт.ч электроэнергии.

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2019 год в объёме 31 млрд 640 млн кВт.ч электроэнергии.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Energyland

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