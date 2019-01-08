В Дагестане восстановлено электроснабжения

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9 января 2019, 09:05
Рубрика: Происшествия
Метки: ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика
8 января в 16-17 по неотложной заявке, по согласованию с местной администрацией отключена тупиковая ВЛ 110 кВ "Шамильское – Анцух" с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль" (ВЛ-110-195) (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" – АО "Дагестанская сетевая компания") для устранения причин нагрева шлейфа фазы "С" на опоре № 79 (17 км от ПС 110 кВ "Шамильское").
Были обесточены ПС 110 кВ – 2 ("Анцух", "Гидатль").
Без электроснабжения оставались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и части Шамильского районов (около 22 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 31 МВт.
Температура наружного воздуха 1ºС.
В 19-21 включена в работу ВЛ 110 кВ "Шамильское – Анцух" с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль" (ВЛ-110-195) после устранения дефекта, всем потребителям подано напряжение.