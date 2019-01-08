В Дагестане восстановлено электроснабжения

8 января в 16-17 по неотложной заявке, по согласованию с местной администрацией отключена тупиковая ВЛ 110 кВ "Шамильское – Анцух" с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль" (ВЛ-110-195) (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" – АО "Дагестанская сетевая компания") для устранения причин нагрева шлейфа фазы "С" на опоре № 79 (17 км от ПС 110 кВ "Шамильское").

Были обесточены ПС 110 кВ – 2 ("Анцух", "Гидатль").

Без электроснабжения оставались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и части Шамильского районов (около 22 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 31 МВт.

Температура наружного воздуха 1ºС.

В 19-21 включена в работу ВЛ 110 кВ "Шамильское – Анцух" с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль" (ВЛ-110-195) после устранения дефекта, всем потребителям подано напряжение.