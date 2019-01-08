 
Подписаться на новости
Происшествия

В Дагестане восстановлено электроснабжения

В Дагестане восстановлено электроснабжения

9 января 2019, 09:05
Рубрика: Происшествия
Метки: ДАГЕСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

46 просмотров

8 января в 16-17 по неотложной заявке, по согласованию с местной администрацией отключена тупиковая ВЛ 110 кВ "Шамильское – Анцух" с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль" (ВЛ-110-195) (ДЗО ПАО "МРСК Северного Кавказа" – АО "Дагестанская сетевая компания") для устранения причин нагрева шлейфа фазы "С" на опоре № 79 (17 км от ПС 110 кВ "Шамильское").

Были обесточены ПС 110 кВ – 2 ("Анцух", "Гидатль").

Без электроснабжения оставались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и части Шамильского районов (около 22 000 человек). Мощность отключенных потребителей – 31 МВт.

Температура наружного воздуха 1ºС.

В 19-21 включена в работу ВЛ 110 кВ "Шамильское – Анцух" с отпайкой на ПС 110 кВ "Гидатль" (ВЛ-110-195) после устранения дефекта, всем потребителям подано напряжение.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
Энергетики АО
На кубанской подстанции
Волгоградские энергетики МРСК Юга справились с последствиями стихии
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно