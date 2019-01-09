В Коми-округе специалисты "Пермэнерго" выполнили реконструкцию оборудования подстанции "Белоево"

В Кудымкарском районе энергетики филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" завершили реконструкцию комплектного распределительного устройства 10 кВ на подстанции 110/10 кВ "Белоево".

Взамен 9 морально и физически устаревших масляных выключателей 10 кВ установлены современные вакуумные выключатели. Основными эксплуатационными преимуществами вакуумных выключателей являются надежность, высокая коммутационная износостойкость, пожаро- и взрывобезопасность, экологичность, удобство эксплуатации.

Также на подстанции "Белоево" проведен ряд других мероприятий, в частности осуществлена замена систем релейной защиты и автоматики. Всего на модернизацию оборудования энергообъекта в рамках инвестиционной программы "Пермэнерго" направлено почти 7 млн. рублей. В результате повышена надежность электроснабжения Белоевского сельского поселения: села Белоево, деревень Ананьево, Лопвадор, Карбас, Сидорова и еще 52 населенных пунктов, в которых суммарно проживают более 4,7 тысяч человек.