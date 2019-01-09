 
Подписаться на новости
Производство

Выработка электроэнергии за 8 дней января на Троицкой ГРЭС составила 8,2 млн кВтч

Выработка электроэнергии за 8 дней января на Троицкой ГРЭС составила 8,2 млн кВтч

9 января 2019, 14:30
Рубрика: Производство
Метки: ТРОИЦКАЯ ГРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

251 просмотр

Температура наружного воздуха в Троицке в первые дни 2018 года опускалась до -30°С. Температура теплоносителя, подаваемого в посёлок ГРЭС, в соответствии с утвержденным графиком поддерживалась на уровне 90°С.

Как рассказали на ГРЭС, в целях обеспечения надёжной работы, перед праздниками были проведены дополнительные проверки готовности персонала, запасов
топлива и аварийных материалов, оборудования топливоподачи. Особое внимание уделялось контролю систем теплоснабжения, был усилен режим охраны и пожарной безопасности.

Energyland

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Производство
В 2018 году Ростовская АЭС выработала свыше 29 млрд кВт•ч
Ленинградская АЭС выполнила на 105,05% план по выработке электроэнергии за 2018 год
Росэнергоатом: российские АЭС в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии – свыше 204 млрд кВт.ч
КМЭЗ нарастит выпуск медной катанки к концу 2018 г.
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно