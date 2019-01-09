Выработка электроэнергии за 8 дней января на Троицкой ГРЭС составила 8,2 млн кВтч

Сочи представит на инвестфоруме 2019 года проекты
9 января 2019, 14:30
Рубрика: Производство
Метки: ТРОИЦКАЯ ГРЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Температура наружного воздуха в Троицке в первые дни 2018 года опускалась до -30°С. Температура теплоносителя, подаваемого в посёлок ГРЭС, в соответствии с утвержденным графиком поддерживалась на уровне 90°С.
Как рассказали на ГРЭС, в целях обеспечения надёжной работы, перед праздниками были проведены дополнительные проверки готовности персонала, запасов
топлива и аварийных материалов, оборудования топливоподачи. Особое внимание уделялось контролю систем теплоснабжения, был усилен режим охраны и пожарной безопасности.