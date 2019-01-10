Дальстальиндустрия строит новый завод в ТОСЭР "Парус" в Комсомольске

На площадке ТОСЭР "Парус" в Комсомольске-на-Амуре началось строительство нового завода металлоконструкций с линией горячего цинкования. Выход производства на полную мощность с ежегодным выпуском около 20 тыс т оцинкованных изделий запланирован на начало 2020 г., сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". Завод обеспечит 250 новых рабочих мест.

"Это фактически замещение продукции, которую сейчас завозят с запада России, на Дальнем Востоке такого производства сегодня нет, - говорит заместитель председателя правительства Хабаровского края Юрий Чайка. – Это опоры, фундаменты для линий электропередач, барьерные ограждения для автомобильных дорог и другие конструкции для энергетиков, промышленного строительства, сельского хозяйства. Весь вопрос в оцинковании, на Дальнем Востоке не хватает металла, который был бы защищён в наших суровых условиях. Насколько я помню, металл они собираются использовать местный, сырье для завода - листовой прокат, уголок и другую номенклатуру - будут закупать у комсомольской "Амурстали", что существенно сокращает транспортные расходы".

По планам компании "Дальстальиндустрия", на участке в два гектара разместят цех на 4 тыс. м2., склад готовой продукции, козловой кран для погрузки-разгрузки. Через 6 месяцев должен быть введён в эксплуатацию цех монтажа металлоконструкций. Совокупный объем инвестиций оценивается в 196 млн руб., резиденты ТОСЭР за счёт льготного режима рассчитывают окупить вложения в течение первых двух лет с момента запуска производства.

Резидентам ТОСЭР в течение первых пяти лет устанавливается нулевой налог на прибыль и на имущество, в первые три года – нулевой налог на землю. Общий размер страховых взносов на 10 лет – 7,6%. Кроме того, сокращены сроки административных проверок, устанавливается режим свободной таможенной зоны, упрощается режим приглашения иностранной рабочей силы.

"Металлоснабжение и сбыт"