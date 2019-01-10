Гайский ГОК ввел в эксплуатацию новую линию электропередач

Гайский ГОК ввел в эксплуатацию кабельную линию электропередач напряжением 110 киловольт. Новый объект позволил существенно повысить гибкость схемы энергоснабжения основных цехов предприятия.

Как рассказал главный энергетик Гайского ГОКа Владимир Уткин, объект дал возможность приступить к ремонту питающих линий главной понизительной подстанции комбината (ГПП-1), от которой зависит непрерывность работы Подземного рудника предприятия и Шахтостроительного управления.

Протяженность новой линии сечением 240 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена составила более 480 м, пропускная способность - 58,74 МВА. Поставщиком выступил "Холдинг Кабельный альянс", объединяющий кабельные активы УГМК.

Строительство кабельной линии такого класса Гайский ГОК осуществил впервые. Специалисты энергоцеха предприятия совместно с представителями "Электроремонтной компании" (г. Екатеринбург) реализовали проект в кратчайший срок – в течение полугода. За этот период проведены изыскательские и проектные работы, осуществлены поставки оборудования и строительство объекта, пройдена экспертиза промышленной безопасности и получено разрешение Ростехнадзора на ввод линии в эксплуатацию. Затраты ГГОКа на реализацию проекта составили порядка 60 млн. рублей.

"Металлоснабжение и сбыт"