Interplastica 2019: продолжаем держать курс на успех

Interplastica 2018 Interplastica 2018 Interplastica 2018 Interplastica 2018

С 29 января по 1 февраля 2019 года в ЦВК "Экспоцентр" состоится 22-ая международная специализированная выставка пластмасс и каучука Interplastica. Выставка организована Мессе Дюссельдорф ГмбХ и ООО "Мессе Дюссельдорф Москва" при содействии и поддержке ЦВК "Экспоцентр", Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства науки и образования РФ, Правительства Москвы, Российского союза химиков, Московского союза химиков и ЗАО "Росхимнефть".

В январе 2018 года свою продукцию представили 650 участников из 31 страны. В новом сезоне масштабы растут – площадь выставки увеличится на 15% и для экспонентов также будет доступен третий зал в павильоне №8.

В этом году к постоянным участникам выставки присоединится большое количество новых экспонентов: в выставке примут участие не только известные поставщики из индустрии пластмасс, каучуков и упаковки, но и специализированные малые и средние предприятия. И, традиционно, демонстрировать наработки своих зарубежных компаний будут представители из Германии, Австрии, Италии, Турции и Китая.

В сфере сырья и вспомогательных материалов свое участие подтвердили такие лидеры промышленности как: "СИБУР", "Группа ПОЛИПЛАСТИК", BASF, Covestro, "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез", DOW, Lanxess, Clariant, Exxon Mobil, Газпромнефть-СМ и другие.

По традиции предложат последние новинки в области оборудования следующие компании: ENGEL, KraussMaffei, Wittmann Battenfeld, Haitian, ZHAFIR, ARBURG, Macchi, "АТЛАНТ", Japan Plast, Fanuc, Woojin, Windmoeller & Hoelscher, Kautex, Textima, Солан-D, Erema, Starlinger и другие.

Разнообразие продукции, представленной экспонентами, будет дополнено программой информационных мероприятий. Одним из ключевых событий станет форум 3D fab + print Russia в зале 2.3, который будет проведен одновременно с Interplastica в третий раз. В рамках форума специалистов ждут новейшие технологии, насыщенная трехдневная программа с участием ведущих российских и зарубежных экспертов, возможности интенсивного обмена информацией между представителями отрасли и многое другое.

Отличительной чертой 3D fab + print является акцент на промышленных аддитивных технологиях, выходящих далеко за пределы повседневных представлений о трехмерной печати и 3D-принтерах. В очередной раз мы приготовили много нового, интересного и запоминающегося!

Еще одним полезным и привлекательным мероприятием для международной экспертной аудитории станет Деловая программа Polymer Plaza в зале №1. В рамках этого форума посетителей ждут ценные лекции и обсуждения по производству, применению и обработке сырья; будут рассмотрены такие темы, как "экспортные перспективы полимеров российского производства", "экспортные и внутренние цены на полимеры", "запуск “Запсибнефтехим“", "потребление полимерной продукции", "замещение полимеров и запрет полимерной упаковки", "забота об экологии", "реформа сегмента обращения с отходами" и многое другое.

Кроме того, 30 января в рамках выставки Interplastica-2019 пройдет Конференция Extrusion Russia-2019, которая станет главной информационной площадкой для делового общения специалистов в области экструзии пластмасс. Конференция предлагает профессиональному сообществу обсудить актуальные вопросы этого динамично развивающегося сектора индустрии переработки – экструзии пластмасс. Около 150 топ-менеджеров компаний, руководителей производств и технологов предприятий-переработчиков смогут получить информацию о новейшем экструзионном оборудовании, периферии, формующем инструменте и сырье, обменяться профессиональным опытом, обсудить пути оптимизации процессов, повышения производительности и качества конечной продукции.

Напомним, Interplastica-2019 пройдет в Павильонах 1, 2 и 8 на площадке ЦВК "Экспоцентр". Павильон №1 объединит сырьевиков с дискуссионной площадкой Polymer Plaza; в павильоне №2 пройдет спецпроект по аддитивным технологиям в промышленности, и конференция Extrusion Russia-2019 пройдет в Зале Фуршетов (Галерея нижний уровень).

Кроме того, параллельно с Interplastica-2019 в Павильоне "Форум" пройдет выставка upakovka, где будут представлены актуальные тенденции современной упаковочной отрасли. В двух выставках примут участие более 950 экспонентов и 25 000 посетителей-специалистов. Входные билеты на Interplastica 2019 предоставляют доступ на upakovka

Участие в выставках Interplastica и upakovka – выгодная инвестиция в развитие вашего бизнеса. Будьте в курсе последних тенденций химической промышленности – занесите мероприятия в свой календарь событий!

В 2016 году компания Messe Düsseldorf запустила новый бренд "Global Gate", основная цель которого заключается в том, чтобы помочь участникам выйти на самые динамичные рынки Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока, Северной Африки, Китая, Индии и Юго-Восточной Азии.

В новом автономном и выразительном бренде One World. One Gate. Unique Global Service, который символизирует международную стратегию Messe Düsseldorf, акцент поставлен на перспективу высоких показателей и клиентоориентированного сервиса. Обширная контактная база, собственные платформы проведения специализированных выставок и стратегические альянсы с региональными ассоциациями и организациями-партнерами в области переработки пластмасс и каучука по всему миру предоставляют вам уникальную возможность присутствия на тех формирующихся рынках, которые наиболее важны для вас.