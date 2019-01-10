МРСК Сибири и Правительство Хакасии совместно будут работать над снижением долгов предприятий ЖКХ

Генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу ПАО "Россети") Виталий Иванов встретился с руководителем Республики Хакасия Валентином Коноваловым.

На первой встрече руководителя крупнейшей в Сибири сетевой компании с недавно избранным Главой региона обсуждался широкий спектр вопросов - от перспектив цифровизации сетей и устойчивого прохождения осенне-зимнего периода до решения проблемы с неплатежами за электроэнергию предприятий сферы ЖКХ в Хакасии.

Работа энергетиков МРСК Сибири по обеспечению функционирования электросетевого комплекса Хакасии в осенне-зимний период получила высокую оценку членов Правительства региона. Виталий Иванов доложил Главе Хакасии, что снижения на 15% аварийности в электросетях в отопительный сезон удалось достичь благодаря своевременному и качественному выполнению ремонтной программы филиала "Хакасэнерго" и проведению масштабных учений МРСК Сибири по повышению надежности энергоснабжения в ноябре 2018 года.

Энергетики ответственно выполняют свои обязательства, несмотря на тяжелую финансовую нагрузку, которая легла на компанию после принятия с 1 апреля 2018 года функций гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе. Из-за многомиллионной задолженности и несвоевременных расчетов потребителей – юридических лиц, компания вынуждена привлекать кредиты, чтобы обеспечить непрерывность поставки в Хакасию электричества с оптового рынка электроэнергии и мощности.

Для скорейшего урегулирования ситуации с неплатежами предприятий и организаций сферы ЖКХ – а это самая проблемная группа потребителей - в Правительстве Хакасии будет создана рабочая группа с участием представителей МРСК Сибири.

Виталий Иванов озвучил предложение по реструктуризации долга: "Мы готовы пойти навстречу и предоставить возможность погашать задолженность, накопленную объектами жилищно-коммунальной сферы Хакасии в 2018 году, с рассрочкой на два года при условии своевременной оплаты текущих платежей за энергоресурсы. В ближайший месяц при поручительстве региональных властей мы готовы подписать соглашения о реструктуризации с каждым предприятием-должником".

Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил энергетиков за готовность идти на компромисс: "В сфере ЖКХ есть частные компании, есть муниципальные учреждения. В республике есть понимание, что мы будем оказывать всемерное содействие, чтобы в какой-то мере неплатежи гасить. В этом вопросе взаимопонимание у нас с энергетиками абсолютное. Диалог налажен. В дальнейшем мы эту ситуацию с неплатежами оптимизируем и придем к консенсусу. Мы понимаем, что эта отрасль запущена, там нужно наводить порядок".

Виталий Иванов подтвердил, что без наведения финансового порядка в энергетической инфраструктуре, будет сложно реализовать перспективные проекты по развитию энергосистемы в Хакасии – это технологическое присоединение новых потребителей, развитие центров питания и модернизация сетей.

Озвучил руководитель МРСК Сибири планы по запуску проекта федерального значения по цифровизации электросетей. В Хакасии работа в этом направлении будет начата в 2020 году на территории Усть-Абаканского района. Инвестиции составят более 300 миллионов рублей.

Кроме того, в ходе встречи участники обсудили еще один важный вопрос – рассмотрение модели долгосрочного тарифного регулирования, позволяющего зафиксировать тарифы сетевой компании на 10 лет вперед. В Сибири подобных соглашений с властью еще не подписывалось, и Хакасия может стать первым пилотным регионом.