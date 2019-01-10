Медведев заявил, что создание новой цифровой экосистемы является вопросом безопасности

Премьер также поставил задачу к 2024 году увеличить долю российского программного обеспечения в госструктурах до размеров более 90%

ГОРКИ, 10 января. /ТАСС/. Обеспечение независимости в цифровом пространстве является вопросом безопасности, но пока что доля импорта программного обеспечения еще очень велика, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании о развитии отечественной мобильной операционной системы.

"Обеспечение должной независимости в цифровом пространстве, создание современной, то есть новой цифровой экосистемы в стране, ее полноценная защита, это, действительно, вопрос национальной безопасности", - сказал премьер-министр. При этом он подчеркнул, что "этого мало, доля иностранного продукта на этом рынке еще очень велика".

Медведев напомнил о том, какое важное значение в правительстве придают разработке отечественного программного продукта. "Мы, как известно, приняли национальную программу по цифровой экономике, ее финансирование значительное - до 2024 года объем финансирования превысит 1,8 трлн. рублей, сумма очень существенная, но и задачи масштабные", - уточнил глава правительства, подчеркнув, что речь идет о технологическом развитии страны.

Премьер-министр предупредил о тех рисках, которые возникают в связи с цифровизацией. "В связи с этим нужно активно развивать собственное программное обеспечение, - сказал он, напомнив о том, что российские программисты считаются одними из самых талантливых в мире и составляют достойную конкуренцию иностранным разработчикам. - Российские программисты выпускают софт, который по своим техническим характеристикам очень часто не уступает зарубежным аналогам". Тем не менее, по оценке Медведева, доля российского программного обеспечения ни в какое сравнение не идет с импортным. Он призвал эту ситуацию менять.

Премьер также отметил, что доля российского программного обеспечения в госструктурах к 2024 году должна превысить 90%, в госкомпаниях - 70%.

"Есть некие цифры, на которые мы ориентируемся, я имею в виду долю российского программного продукта в государственных структурах, - сказал он. - К 2024 году эта цифра должна превысить 90%, а в государственных компаниях составить не менее 70%".

По словам премьер-министра, задача импортозамещения в целом ряде отраслей решается успешно. "Теперь эту задачу нужно решать и в сфере информационных технологий, для этого мы будем стимулировать разработку отечественного программного обеспечения в федеральном проекте программы "Цифровая экономика", который посвящен информационной безопасности", - рассказал он, напомнив о планах создания механизмов поддержки для разработчиков отечественного софта. Медведев заверил, что деньги на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены.

"Хочу обратить внимание на еще один момент, чтобы мои слова не были истолкованы плоско: отдельного пути в цифровой мир, конечно, нет ни у одной страны. Это очевидно. То, что мы создаем альтернативу иностранному продукту, вовсе не означает, что мы собираемся стать здесь на путь самоизоляции. Это просто невозможно, а самое главное - нецелесообразно", - подчеркнул премьер.

Тем не менее он указал на необходимость соблюдать баланс интересов и гарантировать защиту информации "особенно по тем чувствительным направлениям, где нам периодически, а то и постоянно пытаются вставлять палки в колеса". Он заявил о необходимости гарантировать эту защиту как в масштабах государства, так и применительно к любому человеку, пользующемуся современными устройствами. Отдельное внимание премьер уделил необходимости обеспечить безопасность коммерческой информации, чтобы сохранить основы конкурентоспособности бизнеса.



ТАСС